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Компенсация до 100 тыс. грн за утраченный урожай: кто и как может получить

8 августа 2023 09:49
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Компенсация до 100 тыс. грн за утраченный урожай — кто и как может получить
Деньги в руках. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государство выплатит украинцам единовременные компенсации за потерянный урожай из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС. Размер выплаты будет составлять 3,31 тыс. грн за одну сотку земельного участка, где потерян урожай.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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В ведомстве отмечают, что помощь окажут на площадь, которая не будет превышать:

  • 20 соток для Николаевской области (максимально — 66,36 тыс. грн);
  • 30 соток для Херсонской области (максимально — 99,54 тыс. грн).

Помощь будут оказывать физлицам, в собственности которых земельный участок для индивидуального садоводства, или:

  • крестьянского хозяйства;
  • строительство и обслуживание жилого дома;
  • хозяйственных построек, сооружений.
компенсация
Источник: Минреинтеграции

Как получить средства за убытки

Чтобы получить деньги, необходимо подтвердить право собственности на участок. Решение о предоставлении средств будет принято на основе:

  • выписки из Госреестра имущественных прав на недвижимое имущество;
  • государственного акта о праве частной собственности на землю;
  • государственного акта на право собственности на землю — в случае отсутствия информации о зарегистрированных вещных правах на недвижимость и наличии в Реестре вещных прав на недвижимое имущество.

Также следует подать заявление до 1 сентября 2023 года.

компенсация
Источник: Минреинтеграции

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с 1 сентября денежную помощь продолжат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), чье имущественное положение нуждается в такой поддержке. Если состояние переселенцев позволяет осуществлять существенные расходы, право на соцвыплаты отменят.

Также мы писали, что Кабинет Министров Украины (КМУ) принял изменения по порядку одноразовой денежной помощи пострадавшим от теракта на Каховской гидроэлектростанции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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