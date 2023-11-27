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Компенсация на оплату коммуналки — некоторые военные получат больше

27 ноября 2023 09:11
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пособие на оплату коммуналки — некоторые военные получат больше
Деньги в руках. Фото: РБК-Украина
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Некоторым украинским бойцам без статуса участника боевых действий начислят, кроме пособия по найму жилья, выплаты на оплату коммунальных услуг. Увеличенную помощь окажут в одной из областей в 2024 году.

Об этом говорилось в программе радио "Западный полюс".

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О большей сумме помощи для бойцов рассказал глава Ивано-Франковской общины Руслан Марцинкив. По его словам, если раньше предполагалась компенсация в 3 тысячи гривен, то в 2024 году — 5 тысяч гривен. Соответствующую сумму денег на возмещение коммунальных услуг заложили в бюджет громады. Речь идет о бойцах, у которых нет статуса участника боевых действий, но есть справка.

"В следующем году военнослужащие, которые не будут иметь статус участника боевых действий, но будут иметь справку о том, что участвуют в боевых действиях, получат не по 3 тысячи гривен на коммунальные услуги, а по 5 тысяч гривен", — сообщил чиновник.

В настоящее время военнослужащим со статусом участника боевых действий из городского бюджета предоставляется компенсация в 25% на оплату услуг ЖКХ. 75% компенсирует государство, остальные проценты покрывает громада, добавил Марцинкив.

Больше о выплатах

Напомним, украинским военным, несущим службу, выплачивается ежемесячное денежное довольствие. Законодательством предусмотрено, что в случае увольнения бойцов для некоторых из них предусмотрено пожизненное финансовое содержание и социальный пакет.

Также мы писали, что украинские военные получают основные выплаты и дополнительные вознаграждения от 30 тыс. до 100 тыс. гривен, что зависит от разных факторов. Стало известно, какие доплаты ждут защитников осенью 2023 года.

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