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Компенсація у 900 грн — частині українців допоможуть з комуналкою

2 лютого 2024 22:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Комуналка в Україні — як отримати 900 грн щомісячної компенсації
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Грошові компенсації на витрату за житлово-комунальні послуги за розміщення у своїй оселі внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на безоплатній основі доступні у 2024 році. У зимовий період виплати для українців становлять 900 гривень за місяць.

Про це розповіли в одному з Центрів надання адміністративних послуг.

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Компенсації за прихисток переселенців

Як зазначають фахівці, за розміщення у своєму житлі внутрішніх переселенців відшкодування за комуналку у літній період становило 445 гривень на кожного члена родини.

Розмір на зимовий період, в опалювальний сезон, удвічі більший. На одну особу надається компенсація у 900 гривень.

Хто може отримати допомогу

На компенсацію можуть претендувати громадяни, котрі:

  • безплатно розмістили в своєму помешканні ВПО;
  • переселенці не є членами родини;
  • ВПО перемістилися з окупованих територій, чи "гарячих точок".

Оформлення грошової компенсації доступне для громадянин, які є:

  • власниками житла чи його представниками;
  • орендарями житла державної чи комунальної власності;
  • спадкоємцями помешкання.

Також компенсацію витрат за прихисток переміщених українців надають за умови відсутності заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Як отримати грошову компенсацію

У 2024 році для отримання такої компенсації алгоритм дій не змінився. Власникові потрібно звернутися в орган місцевого самоврядування та повідомити про безплатне розміщення переселенців.

Також власнику треба надати документи:

  • паспорт громадянина;
  • ідентифікаційний код власника оселі;
  • документ, де підтверджується право власності на житло;
  • номер банківського рахунку (IBAN).

Внутрішньо переміщені особи мають надати:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • свідоцтво про народження дитини (якщо є);
  • ідентифікаційний код дитини (за наявності);
  • довідку про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб ВПО).

Що ще варто знати

Нагадаємо, Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оприлюднила нові пропозиції тарифів на водопостачання та водовідведення, які надали деякі ліцензіати. Йдеться про водоканали з місцерозташуванням у західних областях.

Раніше ми писали, що у Міністерстві енергетики України розповіли, що буде з тарифами на електричну енергію після завершення опалювального сезону 2023-2024. Як відомо, на час зими ціни обіцяли не чіпати.

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