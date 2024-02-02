Комуналка в Україні — як отримати 900 грн щомісячної компенсації

Компенсація у 900 грн — частині українців допоможуть з комуналкою
Грошові компенсації на витрату за житлово-комунальні послуги за розміщення у своїй оселі внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на безоплатній основі доступні у 2024 році. У зимовий період виплати для українців становлять 900 гривень за місяць.
Про це розповіли в одному з Центрів надання адміністративних послуг.
Компенсації за прихисток переселенців
Як зазначають фахівці, за розміщення у своєму житлі внутрішніх переселенців відшкодування за комуналку у літній період становило 445 гривень на кожного члена родини.
Розмір на зимовий період, в опалювальний сезон, удвічі більший. На одну особу надається компенсація у 900 гривень.
Хто може отримати допомогу
На компенсацію можуть претендувати громадяни, котрі:
- безплатно розмістили в своєму помешканні ВПО;
- переселенці не є членами родини;
- ВПО перемістилися з окупованих територій, чи "гарячих точок".
Оформлення грошової компенсації доступне для громадянин, які є:
- власниками житла чи його представниками;
- орендарями житла державної чи комунальної власності;
- спадкоємцями помешкання.
Також компенсацію витрат за прихисток переміщених українців надають за умови відсутності заборгованості за житлово-комунальні послуги.
Як отримати грошову компенсацію
У 2024 році для отримання такої компенсації алгоритм дій не змінився. Власникові потрібно звернутися в орган місцевого самоврядування та повідомити про безплатне розміщення переселенців.
Також власнику треба надати документи:
- паспорт громадянина;
- ідентифікаційний код власника оселі;
- документ, де підтверджується право власності на житло;
- номер банківського рахунку (IBAN).
Внутрішньо переміщені особи мають надати:
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- свідоцтво про народження дитини (якщо є);
- ідентифікаційний код дитини (за наявності);
- довідку про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб ВПО).
Що ще варто знати
Нагадаємо, Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оприлюднила нові пропозиції тарифів на водопостачання та водовідведення, які надали деякі ліцензіати. Йдеться про водоканали з місцерозташуванням у західних областях.
Раніше ми писали, що у Міністерстві енергетики України розповіли, що буде з тарифами на електричну енергію після завершення опалювального сезону 2023-2024. Як відомо, на час зими ціни обіцяли не чіпати.
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