Коммуналка в Украине — как получить 900 грн ежемесячной компенсации

Компенсация в 900 грн — части украинцев помогут с коммуналкой
Денежные компенсации на расходы за жилищно-коммунальные услуги за размещение в своем доме внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на безвозмездной основе доступны в 2024 году. В зимний период выплаты для украинцев составляют 900 гривен в месяц.
Об этом рассказали в одном из Центров предоставления административных услуг.
Компенсации за размещение переселенцев
Как отмечают специалисты, компенсация за размещение в своем жилье внутренних переселенцев за коммуналку в летний период составляла 445 гривен на каждого члена семьи.
Размер на зимний период, в отопительный сезон, вдвое больше. На одного человека предоставляется компенсация в 900 гривен.
Кто может получить помощь
На компенсацию могут претендовать граждане, которые:
- бесплатно разместили в своем помещении ВПЛ;
- переселенцы не являются членами семьи;
- ВПЛ переместились с оккупированных территорий, или "горячих точек".
Оформление денежной компенсации доступно гражданину:
- собственникам жилья или его представителям;
- арендаторам жилья государственной или коммунальной собственности;
- наследникам помещения.
Также компенсация расходов за размещение перемещенных украинцев предоставляется при отсутствии задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
Как получить денежную компенсацию
В 2024 году для получения такой компенсации алгоритм действий не изменился. Владельцу следует обратиться в орган местного самоуправления и сообщить о бесплатном размещении переселенцев.
Также владельцу нужно предоставить документы:
- паспорт гражданина;
- идентификационный код владельца дома;
- документ, где подтверждается право собственности на жилье;
- номер банковского счёта (IBAN).
Внутренне перемещенные лица должны предоставить:
- паспорт;
- идентификационный код;
- свидетельство о рождении ребенка (если есть);
- идентификационный код ребенка (при наличии);
- справку о взятии на учет внутренне перемещенных лиц ВПЛ).
Что еще стоит знать
Напомним, Нацкомиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обнародовала новые предложения тарифов на водоснабжение и водоотвод, которые предоставили некоторые лицензиаты. Речь идет о водоканалах с месторасположением в западных областях.
Ранее мы писали, что в Министерстве энергетики Украины рассказали, что будет с тарифами на электрическую энергию по завершении отопительного сезона 2023-2024. Как известно, на время зимы цены обещали не трогать.
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