Коммуналка в Украине — как получить 900 грн ежемесячной компенсации

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Денежные компенсации на расходы за жилищно-коммунальные услуги за размещение в своем доме внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на безвозмездной основе доступны в 2024 году. В зимний период выплаты для украинцев составляют 900 гривен в месяц.

Об этом рассказали в одном из Центров предоставления административных услуг.

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Компенсации за размещение переселенцев

Как отмечают специалисты, компенсация за размещение в своем жилье внутренних переселенцев за коммуналку в летний период составляла 445 гривен на каждого члена семьи.

Размер на зимний период, в отопительный сезон, вдвое больше. На одного человека предоставляется компенсация в 900 гривен.

Кто может получить помощь

На компенсацию могут претендовать граждане, которые:

бесплатно разместили в своем помещении ВПЛ;

переселенцы не являются членами семьи;

ВПЛ переместились с оккупированных территорий, или "горячих точек".

Оформление денежной компенсации доступно гражданину:

собственникам жилья или его представителям;

арендаторам жилья государственной или коммунальной собственности;

наследникам помещения.

Также компенсация расходов за размещение перемещенных украинцев предоставляется при отсутствии задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Как получить денежную компенсацию

В 2024 году для получения такой компенсации алгоритм действий не изменился. Владельцу следует обратиться в орган местного самоуправления и сообщить о бесплатном размещении переселенцев.

Также владельцу нужно предоставить документы:

паспорт гражданина;

идентификационный код владельца дома;

документ, где подтверждается право собственности на жилье;

номер банковского счёта (IBAN).

Внутренне перемещенные лица должны предоставить:

паспорт;

идентификационный код;

свидетельство о рождении ребенка (если есть);

идентификационный код ребенка (при наличии);

справку о взятии на учет внутренне перемещенных лиц ВПЛ).

Что еще стоит знать

Напомним, Нацкомиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обнародовала новые предложения тарифов на водоснабжение и водоотвод, которые предоставили некоторые лицензиаты. Речь идет о водоканалах с месторасположением в западных областях.

Ранее мы писали, что в Министерстве энергетики Украины рассказали, что будет с тарифами на электрическую энергию по завершении отопительного сезона 2023-2024. Как известно, на время зимы цены обещали не трогать.