Компенсации на жилье – в правительстве говорят, что на всех не хватит средств

Дом в Киеве, поврежденный от ракетной атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

В Украине правительство выделило на государственную программу "єВідновлення" более 4 миллиардов гривен. Поскольку этих средств недостаточно, ищут дополнительные источники финансирования для покрытия ремонтов разрушенного жилья украинцев.

Об этом сообщает издание DW.

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Дефицит средств программы "єВідновлення"

Как рассказала заместитель главы Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Азархина, правительство выделило в рамках программы "єВідновлення" 4,4 млрд гривен из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Однако если все подающие заявку на компенсацию получат максимально по 200 тыс. грн, то выделенных средств хватит только на 22 тысячи объектов. В то время как тех, кому нужна такая помощь, гораздо больше.

Как свидетельствуют общие подсчеты со Всемирным банком, из-за войны повреждено жилье около двух миллионов украинцев. По данным облгосадминистраций, зафиксировано 18 тысяч многоквартирных и 42 тысяч частных домов.

"В реестре поврежденного и уничтоженного имущества есть 80 тысяч сообщений о разрушении инфраструктуры. Поэтому мы ищем другие источники финансирования программы", — сообщила представитель ведомства.

В связи с этим правительство рассчитывает, что в будущем это могут покрыть гранты Всемирного банка, добавила Азархина.

Сколько заявок подали украинцы

За первые дни действия программы "єВідновлення" украинцы подали почти 12 тысяч заявок. Больше всего сообщений поступило из Харьковской, Киевской и Николаевской областей. В частности, 56% заявок касаются помощи в ремонте квартиры, 43% — частного дома, около 1% — других жилых помещений, добавила заместитель главы Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Напомним, с сегодняшнего дня украинцы начнут получать деньги на восстановление жилья, которое было не полностью разрушено, а повреждено. Но поскольку программа несовершенна, эксперты советуют украинцам собирать доказательства самостоятельно, чтобы показать их государственной комиссии.