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Програма "єВідновлення": який попит та чи вистачить коштів

17 травня 2023 14:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Програма єВідновлення — який попит та чи вистачить коштів
Зруйнована українська багатоповерхівка. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українці, житло яких постраждало на тлі війни, подали близько 10,4 тис. заяв на ремонти за кошт держави. Йдеться про програму "єВідновлення", яку запустили тиждень тому.

Про це інформує пресцентр Кабінету міністрів України (КМУ).

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Які заявки подають на відновлення житла

Як зазначають в уряді, близько 56% заяв українці подали на ремонт квартири, 43% — на відновлення житла приватного сектору, близько 1% — іншої житлової нерухомості.

Тепер комісії, створені при місцевій владі, займатимуться опрацюванням заяв, фахівці почнуть обстежувати житло на предмет рівня пошкодження та оцінки необхідного фінансування на ремонт. Зараз таких комісій налічується 108.

Чи вистачить коштів на компенсації

В уряді заявили про виділення на держпрограму "єВідновлення" із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 4,4 млрд гривень. Максимальна сума допомоги — 200 тис. грн.

Раніше українцям розповіли про проблеми, які можуть виникати під час подачі заявки на виплату компенсації у рамках державної програми з відновлення. Багато хто не може цього зробити, оскільки застосунок держпослуг "Дія" не відображає їхнє житло.

Проблему можна вирішити кількома способами: дистанційно та офлайн. Зокрема, для цього треба звернутися до місцевого державного реєстратора, який внесе дані до Реєстру, якщо їх там немає.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці з 22 травня почнуть отримувати гроші на відновлення житла, яке було не повністю зруйноване, а пошкоджене. Та оскільки програма недосконала, експерти радять українцям збирати докази самостійно, щоб показати їх державній комісії. 

Також ми писали, що уряд ухвалив низку рішень, які дозволять виділити додаткові кошти для державної програми доступного кредитування "єОселя".  На пільгові кредити під 3% річних фіксують високий попит.

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