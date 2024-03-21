Тарифи з 1 квітня — одна з комунальних послуг може подорожчати

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З 1 квітня 2024 року можуть підвищитись деякі тарифи на житлово-комунальні послуги. Йдеться про зростання цін на воду для побутових споживачів у разі ухвалення відповідного рішення до кінця березня.

Про це йдеться у проєкті Нацкомісії з тарифів.

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Як можуть зрости тарифи з 1 квітня

Відповідно до нового проєкту Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищення тарифів на воду планують здійснити у два етапи:

з 1 квітня 2024 року;

з 1 липня 2024 року.

Мають намір підвищити тарифи для постачальників холодної води у Києві та інших містах України. Зокрема, комунальний тариф на воду у столиці планують підвищити з квітня до 40,776 грн за один кубометр. Тому цілком можливо, що навесні жителів чекатиме підвищення на 34% з нинішніх 30,384 грн за кубометр.

Зараз у Дніпрі тариф на воду становить 31,36 грн за куб, за пропозицією регулятора він може підвищитися до 37,61 грн за кубометр.

У місті Вінниця споживачам, у яких зараз вода коштує 25,62 грн за один кубометр, з квітня запропонують платити вже 35 грн за кубометр.

Рішення про підвищення тарифів на воду ще не ухвалене, його планують розглянути найближчим часом.

Тарифи на послуги хотіли підвищити ще в липні 2023 року. Тоді мали намір змінити ціни для 34 водоканалів. Тариф мав зрости в середньому на 32%, проте уряд заборонив таке підвищення.

Що чекає на інші тарифи у квітні

В Україні більшість комунальних тарифів для побутових споживачів підвищувати не планують до кінця опалювального сезону, тобто до середини квітня.

Зокрема, для громадян залишаться без змін ціни на такі послуги, оскільки діє мораторій:

природний газ;

опалення;

гаряча вода.

Вартість газу для побутових споживачів від Нафтогазу залишиться на рівні 7,96 грн/кубометр. Ціни у решти газопостачальників будуть коливатися в межах від 7,70 грн за кубометр до 9,90 грн.

За електричну енергію у квітні 2024 року громадяни надалі будуть платити 2,64 грн/кВт за годину.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" затвердила ще на рік дію чинних тарифів на зберігання газу в підземних газосховищах (ПСГ). Вартість залишиться незмінною до 1 квітня 2025 року.

Також в Україні пільгові тарифи на природний газ для постачальників тепла пропонують продовжити ще на один рік. З такою ініціативою виступило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.