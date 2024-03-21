Тарифы с 1 апреля — одна из коммунальных услуг может подорожать

Коммуналка подорожает — какие тарифы могут вырасти с 1 апреля
С 1 апреля 2024 могут повыситься некоторые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о росте цен на воду для бытовых потребителей в случае принятия соответствующего решения до конца марта.
Об этом говорится в проекте Национальной комиссии по тарифам.
Как могут вырасти тарифы с 1 апреля
Согласно новому проекту Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повышение тарифов на воду планируется осуществить в два этапа:
- с 1 апреля 2024 года;
- с 1 июля 2024 года.
Намерены повысить тарифы для поставщиков холодной воды в Киеве и других городах Украины. В частности, коммунальный тариф на воду в столице планируется повысить с апреля до 40,776 грн за один кубометр. Поэтому вполне возможно, что весной жителей будет ожидать повышение на 34% с нынешних 30,384 грн/куб.
Сейчас в Днепре тариф на воду составляет 31,36 грн за куб, по предложению регулятора он может повыситься до 37,61 грн за кубометр.
В Виннице потребителям, у которых сейчас вода стоит 25,62 грн за один кубометр, с апреля предложат платить уже 35 грн за кубометр.
Решение о повышении тарифов на воду еще не принято, его хотят рассмотреть в ближайшее время.
Тарифы на услуги хотели поднять еще в июле 2023 года. Тогда намеревались изменить цены для 34 водоканалов. Тариф должен вырасти в среднем на 32%, однако правительство запретило такое повышение.
Что ждет другие тарифы в апреле
В Украине большинство коммунальных тарифов для бытовых потребителей не планируют повышать до конца отопительного сезона, то есть до середины апреля.
В частности, для граждан останутся без изменений цены на такие услуги, поскольку действует мораторий:
- природный газ;
- отопление;
- горячая вода.
Стоимость газа для бытовых потребителей от "Нафтогаза" останется на уровне 7,96 грн/кубометр. Цены у остальных газопоставщиков будут колебаться в пределах от 7,70 грн за кубометр до 9,90 грн.
За электрическую энергию в апреле 2024 года граждане в дальнейшем будут платить 2,64 грн/кВт в час.
Что еще нужно знать
Напомним, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" утвердила еще на год действие действующих тарифов на хранение газа в подземных газохранилищах (ПХГ). Стоимость остается неизменной до 1 апреля 2025 года.
Также в Украине льготные тарифы на природный газ для поставщиков тепла предлагают продлить еще на один год. С такой инициативой выступило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.
Читайте Новини.LIVE!