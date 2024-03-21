Тарифы с 1 апреля — одна из коммунальных услуг может подорожать

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С 1 апреля 2024 могут повыситься некоторые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о росте цен на воду для бытовых потребителей в случае принятия соответствующего решения до конца марта.

Об этом говорится в проекте Национальной комиссии по тарифам.

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Как могут вырасти тарифы с 1 апреля

Согласно новому проекту Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повышение тарифов на воду планируется осуществить в два этапа:

с 1 апреля 2024 года;

с 1 июля 2024 года.

Намерены повысить тарифы для поставщиков холодной воды в Киеве и других городах Украины. В частности, коммунальный тариф на воду в столице планируется повысить с апреля до 40,776 грн за один кубометр. Поэтому вполне возможно, что весной жителей будет ожидать повышение на 34% с нынешних 30,384 грн/куб.

Сейчас в Днепре тариф на воду составляет 31,36 грн за куб, по предложению регулятора он может повыситься до 37,61 грн за кубометр.

В Виннице потребителям, у которых сейчас вода стоит 25,62 грн за один кубометр, с апреля предложат платить уже 35 грн за кубометр.

Решение о повышении тарифов на воду еще не принято, его хотят рассмотреть в ближайшее время.

Тарифы на услуги хотели поднять еще в июле 2023 года. Тогда намеревались изменить цены для 34 водоканалов. Тариф должен вырасти в среднем на 32%, однако правительство запретило такое повышение.

Что ждет другие тарифы в апреле

В Украине большинство коммунальных тарифов для бытовых потребителей не планируют повышать до конца отопительного сезона, то есть до середины апреля.

В частности, для граждан останутся без изменений цены на такие услуги, поскольку действует мораторий:

природный газ;

отопление;

горячая вода.

Стоимость газа для бытовых потребителей от "Нафтогаза" останется на уровне 7,96 грн/кубометр. Цены у остальных газопоставщиков будут колебаться в пределах от 7,70 грн за кубометр до 9,90 грн.

За электрическую энергию в апреле 2024 года граждане в дальнейшем будут платить 2,64 грн/кВт в час.

Что еще нужно знать

Напомним, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" утвердила еще на год действие действующих тарифов на хранение газа в подземных газохранилищах (ПХГ). Стоимость остается неизменной до 1 апреля 2025 года.

Также в Украине льготные тарифы на природный газ для поставщиков тепла предлагают продлить еще на один год. С такой инициативой выступило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.