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Комунальні послуги: допомогу нададуть ще 1 млн українців

16 червня 2023 09:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Комунальні послуги — допомогу додатково нададуть ще 1 млн українців
Комунальні квитанції в Україні. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Міністерстві соціальної політики України розповіли, що держава готова надати допомогу на оплату житлово-комунальних послуг додатковій кількості українців. Число охочих отримати субсидію зросте через підвищення тарифів.

Про це повідомила Оксана Жолнович під час ефіру телемарафону "Єдині новини.

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Розширення допомоги українцям

Як зазначила Жолнович, відомство очікує зростання числа домогосподарств, яким надаватимуть субсидії у майбутньому приблизно на один мільйон. Причиною неспроможності українців оплачувати комунальні рахунки під час війни міністр назвала вимушене зростання тарифів на електричну енергію.

За її словами, домогосподарствам, які вже одержують житлову субсидію, всі перерахунки зроблять автоматично, просто з врахуванням збільшення вартості послуги.

Проте певній категорії громадян необхідно звернутися повторно за субсидією. Йдеться про ситуацію, коли під час опалювального сезону розмір плати за комуналку, внеску чи платежу на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком у рамках соціальної норми житла та соціальних нормативів обслуговування не був більший за обсяг обов’язкового відсотка комунального платежу.

Якщо субсидію призначають з початку неопалювального періоду, то для обрахунку її розміру враховують середньомісячний загальний дохід за третій та четвертий квартали попереднього календарного року, а пенсійну виплату враховують в обсязі нарахованої пенсії за березень цього року.

Громадяни можуть подавати документи на призначення субсидій онлайн — через портал е-послуг Пенсійного фонду. Також до кінця року запрацює спрощений варіант отримання допомоги на оплату комунальних послуг "в один клік".

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадяни, які не можуть самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги, почали отримувати автоматично перепризначені субсидії на літо. Фахівці назвали дев'ять основних причин відмови у наданні допомоги.

Також ми писали, що українцям влітку слід готуватися до підвищення тарифів не тільки на електроенергію, а й на воду. Регулятор планує затвердити нові ціни.

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