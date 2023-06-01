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Платіжки зростуть: як і коли зміняться тарифи на воду

1 червня 2023 07:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Тарифи на воду зростуть — коли платитимемо більше
Комунальні платіжки в Україні. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українцям влітку слід готуватися до підвищення тарифів не тільки на електроенергію, а й на воду. Регулятор планує затвердити нові ціни за кілька тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на джерела в Нацкомісії з держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

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Як і коли зміняться тарифи

Як зазначається, Нацкомісія планувала підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення з 1 червня, проте відклала ухвалення рішення на два тижні.

В Україні тарифи на холодну воду встановлені для кожного водоканалу окремо залежно від регіону.

Зокрема, Вінницяоблканал планує підвищити тариф з 25,62 до 47,75 гривні за кубометр (разом з ПДВ).

Луцькводоканал — з 28,41 до 32,24 гривні за кубометр (плюс ПДВ), Дніпроводоканал — з 31,36 до 38,79 гривні за кубометр (разом з ПДВ)

Павлоградводоканал (Дніпропетровська область) — з 53,66 до 70,62 гривні за кубометр (плюс ПДВ).

В Одесі ціни можуть зрости з 35,15 до 44,86 гривні за кубометр з ПДВ, у Києві тариф можуть підвищити з 30,38 до 40,46 гривні (разом з ПДВ).

Ціни на водопостачання та водовідведення без ПДВ.

тариф

тариф

Джерело: РБК-Україна

НКРЕКП відтермінувала рішення, адже планує спочатку встановити на електричну енергію Price Cap (цінове обмеження), яке необхідне для того, щоб виробники не завищували вартість на продаж електрики на ринках на добу наперед, а також внутрішньодобовому ринку.

Під час розрахунку тарифу на воду закладали ціну на електрику для водоканалів на рівні 3,20 гривні за кВт-год, та після перегляду прайс-кепів може зрости вартість на ринку електроенергії, що автоматично підвищить тарифи на воду.

Нацкомісія має намір підготувати нові розрахунки до 14 червня.

Раніше повідомлялося, що регулятор затвердить оновлені тарифи на воду для населення 31 травня. Очікувалося, що водопостачання та водовідведення буде коштувати дорожче на близько 30%.

Так, у березні у Нацкомісії заявили, що опрацьовують можливість підвищення тарифів на холодну воду та водовідведення навесні та влітку. Озвучили плани про зростання цін у два етапи, зокрема, перший мав відбутися у квітні цього року — на 12,3%, однак цього не сталося. Також мали намір підвищити ціни у липні на 14,1%.

Більше про тарифи

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на припинення надання комунальних послуг населенню за заборгованість. Водночас постачальники послуг можуть стягувати борги у судовому порядку, суму яких разом з пенею доведеться виплатити після війни.

Також ми писали, що у Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) вирішили підвищити тарифи на розподіл електричної енергії для операторів систем розподілу (ОСР, "обленерго"). Проте є винятки.

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