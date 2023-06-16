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Коммунальные услуги: помощь окажут еще 1 млн украинцев

16 июня 2023 09:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Коммунальные услуги — помощь дополнительно окажут еще 1 млн украинцев
Коммунальные квитанции в Украине. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Министерстве социальной политики Украины рассказали, что государство готово оказать помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг дополнительному количеству украинцев. Число желающих получить субсидию вырастет из-за повышения тарифов.

Об этом сообщила Оксана Жолнович во время эфира телемарафона "Єдині новини".

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Расширение помощи украинцам

Как отметила Жолнович, ведомство ожидает роста числа домохозяйств, которым будут предоставлять субсидии в будущем примерно на один миллион. Причиной несостоятельности украинцев оплачивать коммунальные счета во время войны министр назвала вынужденный рост тарифов на электрическую энергию.

По ее словам, домохозяйствам, уже получающим жилищную субсидию, все перерасчеты сделают автоматически, просто с учетом увеличения стоимости услуги.

Однако определенной категории граждан необходимо обратиться повторно за субсидией. Речь идет о ситуации, когда во время отопительного сезона размер платы за коммуналку, взноса или платежа на оплату расходов на управление многоквартирным домом в рамках социальной нормы жилья и социальных нормативов обслуживания не был больше объема обязательного процента коммунального платежа.

Если субсидию назначают с начала неотапливаемого периода, то для учета ее размера учитывают среднемесячный общий доход за третий и четвертый кварталы предыдущего календарного года, а пенсионную выплату учитывают в объеме начисленной пенсии за март этого года.

Граждане могут подавать документы на назначение субсидий онлайн через портал е-услуг Пенсионного фонда. Также до конца года заработает упрощенный вариант получения помощи на оплату коммунальных услуг "в один клик".

Что еще стоит знать

Напомним, граждане, не способные самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, начали получать автоматически переназначенные субсидии на лето. Специалисты назвали девять основных причин отказа в оказании помощи.

Также мы писали, что украинцам летом следует готовиться к повышению тарифов не только на электроэнергию, но и воду. Регулятор планирует утвердить новые цены.

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