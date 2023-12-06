В Чернігові платитимуть за тепло і гарячу воду півціни

Підрахунок вартості комунальних послуг. Фото: dp.tax.gov.ua

В Чернігові тариф для населення за тепло і гарячу воду становитиме половину від економічно обґрунтованого рівня. Решту коштів міська влада планує відшкодувати за рахунок державного бюджету.

Про це повідомляється на офіційному веб-порталі Чернігівської міської ради.

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Так, 30 листопада виконавчий комітет Чернігівської міської ради погодив встановлення тарифів на теплову енергію, її транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії, послуги з постачання гарячої води комунальним підприємством "Теплокомуненерго", яке здійснює господарську діяльність на ТЕЦ.

"Тариф для населення становить 1 598 грн за Гкал з ПДВ, а економічно обґрунтований — 2 942,78 грн за Гкал. Тобто, населення буде сплачувати в два рази менше, ніж економічно обґрунтований тариф", — заявив радник КП "ТКЕ" Олексій Щербина.

За його словами, відшкодування згаданої різниці в тарифах пропонується за рахунок державного бюджету.

При цьому тариф для категорії "бюджет" складе 4 572,44 грн за Гкал, "інші" — 4 526,75 грн за Гкал, "релігія" — 4 446,73 грн за Гкал.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав Закон, який встановлює мораторій на підвищення цін (тарифів) на ринку природного газу та у сфері теплопостачання. Законом передбачається, що мораторій буде діяти протягом дії воєнного стану в Україні та шість місяців після його завершення.

Що потрібно знати про тарифи

Нещодавно Група Нафтогаз попередила українців, що так званого "соціального тарифу" на газ не існує. Подібну інформацію розповсюджують шахраї. Зокрема, жодних інших цін на газ для всіх категорій населення, ніж ті, що зазначені на офіційних ресурсах компаній Групи Нафтогаз, не існує.

Наразі в Україні не діє єдиний тариф на газ. Тож кожен із постачальників газу визначає власний тариф.

Розцінки коливаються від 7,7 до 9,99 грн за кубометр. Проте оскільки більшість жителів країни є клієнтами Нафтогазу, вони платять по 7,96 грн.

Новини.LIVE писали про те, чи можуть в Україні відпустити ціни на газ на тлі війни. За словами експертів, законодавство забороняє підвищувати ціни на газ під час воєнного стану. Обмеження мають діяти ще й пів року після його скасування.

Однак західні партнери України та кредитори наполягають на завершенні реформи енергетичного ринку. Її основна складова — лібералізація тарифів на енергоресурси. Українська влада має встановити ринкову вартість електроенергії та газу. На втілення таких планів дали один рік.

Зараз державний бюджет фактично субсидує кожен кубометр природного газу, який споживають українці. У "Нафтогазі України" повідомили, що відповідна компенсація всього населення шкодить не тільки бюджету, а й галузі загалом. Наслідки будуть помітні у майбутньому, оскільки без ринкових умов не варто сподіватися на інвестиції у видобуток "блакитного палива" та розвиток енергоефективності. Тому заявляють, що чим раніше перейти на ринкові тарифи, тим краще.

У компанії зазначають, що за ринкової вартості газу більше платитимуть тільки платоспроможні громадяни. Пенсіонери та вразливі категорії будуть надалі користуватися субсидією.

Водночас у Нафтогазі запевняють, що до кінця опалювального сезону українцям не варто хвилюватися за можливе підвищення цін на природний газ. До 1 травня наступного року фіксована річна ціна становить 7 грн 96 коп. за один кубометр "блакитного палива". З огляду на це, ймовірного підвищення цін слід чекати наступного року.

