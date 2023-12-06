В Чернигове будут платить за тепло и горячую воду полцены

Подсчет стоимости коммунальных услуг. Фото: dp.tax.gov.ua

В Чернигове тариф для населения за тепло и горячую воду составит половину от экономически обоснованного уровня. Остальные средства городские власти планируют возместить за счет государственного бюджета.

Об этом сообщается на официальном веб-портале Черниговского городского совета.

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30 ноября исполнительный комитет Черниговского городского совета согласовал установление тарифов на тепловую энергию, ее транспортировку и поставку, услуги по снабжению тепловой энергией, услуги по снабжению горячей водой коммунальным предприятием "Теплокоммунэнерго", которое осуществляет хозяйственную деятельность на ТЭЦ.

"Тариф для населения составляет 1 598 грн за Гкал с НДС, а экономически обоснованный — 2 942,78 грн за Гкал. То есть население будет платить в два раза меньше, чем экономически обоснованный тариф", — заявил советник КП "ТКЭ" Алексей Щербина.

По его словам, возмещение данной разницы в тарифах предлагается за счет государственного бюджета.

При этом тариф для категории "бюджет" составит 4 572,44 грн за Гкал, "другие" — 4 526,75 грн за Гкал, "религия" — 4 446,73 грн за Гкал.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон, устанавливающий мораторий на повышение цен (тарифов) на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения. Закон предусматривает, что мораторий будет действовать в течение действия военного положения в Украине и шесть месяцев после его завершения.

Что нужно знать о тарифах

Недавно Группа Нафтогаз предупредила украинцев, что так называемого "социального тарифа" на газ не существует. Подобную информацию распространяют мошенники. В частности, никаких других цен на газ для всех категорий населения, кроме указанных на официальных ресурсах компаний Группы Нафтогаз, не существует.

Сейчас в Украине не действует единый тариф на газ. Каждый из поставщиков газа определяет собственный тариф.

Расценки колеблются от 7,7 до 9,99 грн за кубометр. Однако, поскольку большинство жителей страны являются клиентами Нафтогаза, они платят по 7,96 грн.

Новини.LIVE писали о том, могут ли в Украине отпустить цены на газ на фоне войны. По словам экспертов, законодательство запрещает повышать цены на газ во время военного положения. Ограничения должны действовать еще полгода после его отмены.

Однако западные партнеры Украины и кредиторы настаивают на завершении реформы энергетического рынка. Ее основная составляющая — либерализация тарифов на энергоресурсы. Украинские власти должны установить рыночную стоимость электроэнергии и газа. На реализацию таких планов дали один год.

Сейчас государственный бюджет фактически субсидирует каждый кубометр природного газа, потребляемый украинцами. В "Нафтогазе Украины" сообщили, что соответствующая компенсация всему населению вредит не только бюджету, но и отрасли в целом. Последствия будут заметны в будущем, поскольку без рыночных условий не стоит надеяться на инвестиции в добычу голубого топлива и развитие энергоэффективности. Потому заявляют, что чем раньше перейти на рыночные тарифы, тем лучше.

В компании отмечают, что по рыночной стоимости за газ будут платить только платежеспособные граждане. Пенсионеры и уязвимые категории будут пользоваться субсидией.

В то же время в Нафтогазе уверяют, что до конца отопительного сезона украинцам не стоит волноваться за возможное повышение цен на природный газ. До 1 мая следующего года фиксированная годовая цена составляет 7 грн 96 коп. за один кубометр "голубого топлива". Учитывая это, вероятного повышения цен следует ожидать в следующем году.