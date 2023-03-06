Валюта в Україні — як українці купували долари у лютому

Населення купило 1,617 млрд доларів

В Україні у лютому поточного року громадяни придбали менше валюти порівняно із попереднім місяцем. Населення купило 1,617 млрд доларів, а чиста купівля валюти становила 504,8 млн доларів.

Про це повідомлять Новини.LIVE, посилаючись на дані Національного банку України (НБУ).

Попит на валюту

За цими даними, попит на валюту у лютому впав порівняно із січнем на 59,2 млн доларів. У перший місяць року населення купило рекордні 564 мільйони доларів.

Падіння сталося попри те, що у лютому курс долара опустився до найнижчого рівня (нижче 39 грн/дол.), починаючи з вересня 2022 року, коли курс підскочив до 45 грн/дол. Тоді як у січні банки масово підвищили курс до близько 41 грн/дол.

Дані свідчать, що більше половини попиту (310 млн доларів) у лютому припало на безготівкову валюту, яку громадяни купують у банках за курсом, близьким до офіційного (36,6 гривні).

Також є відомості, що у лютому населення продало комерційним банкам готівкову та безготівкову валюту на 1,113 млрд доларів (в еквіваленті).

Ситуація з купівлею валюти у 2022-му

Загалом із початку 2022 року українці продали валюти на понад 14,461 млрд доларів, а придбали на більш ніж 15,341 млрд доларів. Обсяг чистої купівлі сягнув 880 млн доларів у грудні. В останній місяць року українці збільшили купівлю валюти порівняно з листопадом. Тоді купили понад 390 млн доларів.

Варто нагадати, що до війни, у 2021 році, населення продало валюти на 26,2 млрд доларів, а купило на 24,6 млрд доларів. Чистий продаж становив 1,59 млрд доларів.

Чому скоротився попит на валюту

За словами фінансистів, банки перед Новим роком максимально штучно "накрутили" курс, користуючись підвищеним попитом на валюту з боку населення. Економічних причин для цього не було, адже фінансова підтримка країнами Заходу знизила ризики для бюджету.

Як зазначала очільниця департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Ганна Золотько, учасники ринку намагалися підняти курс та активно включилися у гру на підвищення через незначне переважання попиту над пропозицією. Тренд зберігався на початку січня. Все — через сконцентровані виплати заробітних плат українцям під кінець поточного року. Очікувано, що частина цих коштів потрапила на валютний ринок, населення почало купувати валюту, що спровокувало підвищення готівкового курсу.

При цьому, новорічний ажіотаж на валюту — традиційний. Також примітно, що найактивніше піднімали курс долара державні Ощадбанк та ПриватБанк.

Що ще варто знати

Як розповіли у Національному банку України (НБУ), у 2022 році обсяг готівкової іноземної валюти поза банками за час війни суттєво збільшився — на 9,9 млрд доларів (за десять місяців року). У 2021-му кількість валюти на руках українців теж зросла, однак динаміка була майже удвічі слабшою.

У Нацбанку таку тенденцію пов'язують з виїздом українців за кордон, яким потрібна була готівка.

"З початку повномасштабної війни обсяги готівкової іноземної валюти поза банками суттєво зросли на тлі збільшення зняття готівки з карток за кордоном українцями, які вимушено покинули Україну та знайшли прихисток за кордоном", — додали в НБУ.

Нагадаємо, що українська банківська система навіть на тлі війни отримала мільярдні прибутки з початку 2022 року. Лідирує державна фінустанова "ПриватБанк".

Раніше у Національному банку також заявляли, що мають достатній обсяг золотовалютних резервів для того, щоб утримувати офіційний курс національної валюти до долара на рівні 36,6 гривні. Вагомих причин для девальвації немає.