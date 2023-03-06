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"Лучше купим по 40?": эксперты объяснили падение спроса на валюту

6 марта 2023 07:23
lis.jpg - Ксения Лисновская
Валюта в Украине — как украинцы покупали доллары в феврале
Население купило 1,617 млрд долларов
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине в феврале текущего года граждане приобрели меньше валюты по сравнению с предыдущим месяцем. Население купило 1,617 млрд долларов, а чистая покупка валюты составила 504,8 млн долларов.

Об этом сообщат Новини.LIVE, ссылаясь на данные Национального банка Украины (НБУ).

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Спрос на валюту

По этим данным, спрос на валюту в феврале упал по сравнению с январем на 59,2 млн долларов. В первый месяц года население купило рекордные 564 миллиона долларов.

Падение произошло, несмотря на то, что в феврале курс доллара опустился до самого низкого уровня (ниже 39 грн/долл.), начиная с сентября 2022 года, когда курс подскочил до 45 грн/долл. В то время как в январе банки массово повысили курс до около 41 грн/долл.

Данные свидетельствуют, что более половины спроса (310 млн долларов) в феврале пришлось на безналичную валюту, которую граждане покупают в банках по курсу, близкому к официальному (36,6 гривны).

Также есть сведения, что в феврале население продало коммерческим банкам наличную и безналичную валюту на 1 112,8 млн долларов (в эквиваленте).

Ситуация с покупкой валюты в 2022-м

Всего с начала 2022 года украинцы продали валюты более чем на 14,461 млрд долларов, а приобрели более чем на 15,341 млрд долларов. Объем чистой покупки составил 880 млн долларов в декабре. В последний месяц украинцы увеличили покупку валюты по сравнению с ноябрем. Тогда купили более 390 млн долларов.

Следует напомнить, что до войны, в 2021 году, население продало валюты на 26,2 млрд долларов, а купило на 24,6 млрд долларов. Чистая продажа составила 1,59 млрд долларов.

Почему сократился спрос на валюту

По словам финансистов, банки перед Новым годом максимально искусственно "накрутили" курс, пользуясь повышенным спросом на валюту со стороны населения. Экономических причин для этого не было, ведь финансовая поддержка странами Запада снизила риски для бюджета.

Как отмечала глава департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, участники рынка пытались поднять курс и активно включились в игру на повышение из-за незначительного преобладания спроса над предложением. Тренд сохранялся в начале января. Все — из-за сконцентрированных выплат заработных плат украинцам к концу текущего года. Ожидаемо, что часть этих средств попала на валютный рынок, население начало покупать валюту, что спровоцировало повышение наличного курса.

При этом новогодний ажиотаж на валюту — традиционный. Также примечательно, что наиболее активно поднимали курс доллара государственные Ощадбанк и ПриватБанк.

Что еще стоит знать

Как рассказали в Национальном банке Украины (НБУ), в 2022 году объем наличной иностранной валюты вне банков за время войны существенно увеличился — на 9,9 млрд долларов (за десять месяцев года). В 2021-м количество валюты на руках украинцев тоже возросло, однако динамика была почти вдвое слабее.

В Нацбанке такую тенденцию связывают с выездом украинцев за границу, которым были нужны наличные деньги.

"С начала полномасштабной войны объемы наличной иностранной валюты вне банков существенно выросли на фоне увеличения снятия наличных с карт за рубежом украинцами, вынужденно покинувшими Украину и нашедшими убежище за рубежом", — добавили в НБУ.

Напомним, что украинская банковская система даже на фоне войны получила миллиардный доход с начала 2022 года. Лидирует государственное финучреждение "ПриватБанк".

Ранее в Национальном банке также заявляли, что имеют достаточный объем золотовалютных резервов для того, чтобы удерживать официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на уровне 36,6 гривны. Веских причин для девальвации нет.

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