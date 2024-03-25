У Європі закликали відмовитися від російського ядерного палив

Склад з ядерним паливом. Фото: thetimes.co.uk

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Щоб стати енергетично незалежним від РФ, Євросоюзу потрібно не тільки відмовлятися від нафти та газу з Росії. Крім цих енергоносіїв країнам ЄС потрібно якнайшвидше відмовитися від російського ядерного палива.

Про це повідомив прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо. Його слова наводить Financial Times.

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У світлі зусиль Європейського союзу щодо зниження викидів вуглекислого газу в усьому регіоні Бельгія прийшла до більш активного розвитку ядерної енергетики. Однак близько 30 відсотків збагаченого урану, необхідного для цієї мети, поставляється з Росії. Таким чином, прагнення зменшити залежність від нафти та газу з Російської Федерації призводить до появи нової залежності.

"Змінити ланцюжки постачання, особливо в ядерній сфері, складно, але нам потрібно зробити це якнайшвидше. Нам потрібно відокремитися від російського ядерного палива, але необхідно переконатися, що, як і раніше, можна виробляти електроенергію з нульовим рівнем викидів", — пояснив прем'єр-міністр Бельгії.

На початку березня депутати Палати представників Бельгії висловили бажання відкласти виведення з експлуатації реакторів на атомних електростанціях "Дуль 4" та "Тіанж 3". За попередніми даними, термін експлуатації цих реакторів може бути продовжено до кінця 2037 року. Це рішення було ухвалено на тлі енергетичної кризи у Євросоюзі.

При цьому голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила із закликом збільшити термін експлуатації наявних атомних електростанцій на території Європи. Вона зазначила, що такі станції є доступним джерелом електроенергії з низьким рівнем викидів вуглекислого газу.

Нагадаємо, у ЄС знову не змогли передати заморожені активи Росії на ЗСУ. Деякі західні банки виступають проти пропозиції Євросоюзу щодо перерахування мільярдів євро у вигляді відсотків, отриманих від заморожених російських активів.

Також ми писали, що Китай закупить рекордний об'єм нафти з РФ. Цьому сприяють великі обсяги нафти сорту Sokol, які рушили до КНР після того, як від них відмовилась Індія через санкційний тиск з боку США.