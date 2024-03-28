В США заявили о возможном усилении ограничения цен на российскую нефть

Добыча нефти. Фото: bizjournals.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Страны Большой Семерки, в которую входят США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония, обсуждают возможное усиление ограничения цен на российскую нефть. Потолок цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель действует с декабря 2022 года. Присоединившиеся к этому эмбарго страны запрещают логистическим и иностранным компаниям перевозить российское сырье, если оно поставляется по цене выше установленного предела.

О новом ограничении цен на "черное золото" из РФ сообщают РосСМИ, ссылаясь на заявление помощника госсекретаря США по энергоресурсам Джеффри Пайатта.

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По словам Пайатта, США и их партнеры продолжают прилагать усилия по избавлению России от доходов от продажи сырья. В рамках этого приняты такие меры, как введение ограничений по судоходным компаниям и танкерам, а также по российским энергетическим проектам.

Американский чиновник добавил, что ужесточение этих санкций является предметом обсуждения странами G7.

"Будут дополнительные рестрикции", — пообещал Пайатт.

Он заявил, что американские власти собираются усиливать санкционный режим в отношении России и "принуждать к соблюдению" действующих ограничительных мер третьи страны.

Напомним, мы писали, что в Европе призвали отказаться от российского ядерного топлива. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с призывом увеличить срок эксплуатации имеющихся атомных электростанций на территории Европы. Она отметила, что такие станции являются доступным источником электроэнергии с низким уровнем выбросов углекислого газа.

Также мы писали, что в ЕС снова не смогли передать замороженные активы России в ВСУ. Некоторые западные банки выступают против предложения Евросоюза по перечислению миллиардов евро в виде процентов, полученных от замороженных российских активов.