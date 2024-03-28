В США заявили о возможном усилении ограничения цен на российскую нефть

Страны G7 хотят ограничить цены на российскую нефть — как именно
Страны Большой Семерки, в которую входят США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония, обсуждают возможное усиление ограничения цен на российскую нефть. Потолок цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель действует с декабря 2022 года. Присоединившиеся к этому эмбарго страны запрещают логистическим и иностранным компаниям перевозить российское сырье, если оно поставляется по цене выше установленного предела.
О новом ограничении цен на "черное золото" из РФ сообщают РосСМИ, ссылаясь на заявление помощника госсекретаря США по энергоресурсам Джеффри Пайатта.
Как именно страны G7 хотят ограничить цены на российскую нефть
По словам Пайатта, США и их партнеры продолжают прилагать усилия по избавлению России от доходов от продажи сырья. В рамках этого приняты такие меры, как введение ограничений по судоходным компаниям и танкерам, а также по российским энергетическим проектам.
Американский чиновник добавил, что ужесточение этих санкций является предметом обсуждения странами G7.
"Будут дополнительные рестрикции", — пообещал Пайатт.
Он заявил, что американские власти собираются усиливать санкционный режим в отношении России и "принуждать к соблюдению" действующих ограничительных мер третьи страны.
Напомним, мы писали, что в Европе призвали отказаться от российского ядерного топлива. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с призывом увеличить срок эксплуатации имеющихся атомных электростанций на территории Европы. Она отметила, что такие станции являются доступным источником электроэнергии с низким уровнем выбросов углекислого газа.
Также мы писали, что в ЕС снова не смогли передать замороженные активы России в ВСУ. Некоторые западные банки выступают против предложения Евросоюза по перечислению миллиардов евро в виде процентов, полученных от замороженных российских активов.
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