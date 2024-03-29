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Країни ЄС хочуть заборонити імпорт російського брухту — скільки втратить агресор

29 березня 2024 12:56
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Країни ЄС пропонують заборонити імпорт російського брухту
Завантаження брухту. Фото: gmk.center
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

На останньому засіданні Ради з навколишнього середовища Євросоюзу, яке відбулося  у Брюсселі, Литва виступила з пропозицією щодо запровадження заборони на імпорт з Росії відходів та брухту чорних металів, міді та алюмінію. Ця пропозиція була підтримана Чехією, Латвією та Естонією.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства довкілля Латвії.

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Зазначається, що у 2022 та 2023 роках у Європейський Союз із Росії було ввезено відходів та брухту чорних металів, міді та алюмінію на суму понад 118 мільйонів євро. Більшість цього імпорту йде через Литву.

При цьому транзитні перевезення відходів регулюються Базельською конвенцією та Положенням про транспортування відходів, тому окремі держави-члени не можуть в односторонньому порядку забороняти або обмежувати такий імпорт на національному рівні.

"Литва пропонує, щоб Єврокомісія оцінила всі варіанти на рівні Євросоюзу та внесла пропозицію призупинити імпорт відходів із Росії до ЄС чи дозволила державам-членам вжити односторонніх обмежувальних заходів. Ми вважаємо, що такий імпорт сприяє фінансуванню війни РФ проти України та має бути припинено", — заявила на засіданні заступниця постійного представника Литви при ЄС Юрга Каспутієне.

Нагадаємо, ми писали, країни G7 хочуть обмежити ціни на російську нафту. США, Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція та Японія обговорюють можливе посилення обмеження цін на російську нафту.

Також ми розповідали чому у ЄС знову не змогли передати заморожені активи Росії на ЗСУ. До 3 мільярдів євро на рік таким чином могли йти на постачання зброї Україні.

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Європейський союз
економіка
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Росія
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