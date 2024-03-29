Страны ЕС предлагают запретить импорт российского лома

Загрузка лома. Фото: gmk.center

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

На последнем заседании Совета по окружающей среде Евросоюза, состоявшемся в Брюсселе, Литва выступила с предложением о введении запрета на импорт из России отходов и лома черных металлов, меди и алюминия. Это предложение было поддержано Чехией, Латвией и Эстонией.

Об этом говорится в сообщении Министерства окружающей среды Латвии.

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Отмечается, что в 2022 и 2023 годах в Европейский Союз из России были ввезены отходы и лом черных металлов, меди и алюминия на сумму более 118 миллионов евро. Большинство этого импорта идет через Литву.

При этом транзитные перевозки отходов регулируются Базельской конвенцией и Положением о транспортировке отходов, поэтому некоторые государства-члены не могут в одностороннем порядке запрещать или ограничивать такой импорт на национальном уровне.

"Литва предлагает, чтобы Еврокомиссия оценила все варианты на уровне Евросоюза и внесла предложение приостановить импорт отходов из России в ЕС или позволила государствам-членам принять односторонние ограничительные меры. Мы считаем, что такой импорт способствует финансированию войны РФ против Украины и должен быть прекращен", — заявила на заседании заместитель постоянного представителя Литвы при ЕС Юрга Каспутиене.

Напомним, мы писали, что страны G7 хотят ограничить цены на российскую нефть. США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония обсуждают возможное усиление ограничения цен на российскую нефть.

Также мы рассказывали, почему в ЕС снова не смогли передать замороженные активы России на ВСУ. До 3 миллиардов евро в год, таким образом, могли идти на поставку оружия Украине.