Франция и Нидерланды предложили новый глобальный формат санкций за помощь России

Страны Евросоюза предлагают новый формат санкций против России
Франция и Нидерланды добиваются санкций Европейского Союза против любого финансового учреждения в мире, которое помогает российским военным оплачивать товары или технологии производства оружия. Введение этих ограничительных мер обсуждается в рамках 14-го пакета санкций.
Об этом сообщает Reuters.
Какие новые санкции против РФ предлагают страны ЕС
Как отмечается, страны ЕС пытаются не допустить обхода прошлых пакетов санкций. Существующие санкции включают запрет на продажу России определенных товаров и технологий двойного назначения, имеющих как гражданское, так и военное применение.
Послы правительств ЕС обсудят это предложение в рамках 14-го пакета ограничительных мер против России, который сейчас готовится. Согласно предложению, любому участнику Евросоюща может быть запрещено вести бизнес с любым финансовым учреждением в мире, которое, по мнению ЕС, прямо или косвенно помогает российским военным получать запрещенные товары и технологии двойного назначения.
Такой запрет может стать мощным стимулом для финансовых институтов на Ближнем Востоке, Турции или даже в Китае не участвовать в соглашениях по поставке в Россию товаров двойного назначения, поскольку они могут лишиться доступа к европейскому бизнесу и финансовым рынкам ЕС.
Чиновники ЕС заявили, что Европейская комиссия, скорее всего, будет координировать любые подобные санкции с финансовыми учреждениями из США, что сделает этот инструмент еще более мощным.
"Нидерланды и Франция предлагают ввести правовую основу… предусматривающую запрет на операции с финансовыми учреждениями в России или других третьих странах, если Совет ЕС определит, что эти организации будут участвовать в соглашениях, существенно поддерживающих российские вооруженные силы, облегчая экспорт в России товаров для военных нужд, таких как товары и технологии двойного назначения", — говорится в предложении.
Также отмечается, что Венгрия, у которой теплые отношения с Москвой, может выступить против этого предложения. Также против может быть Германия, стремящаяся не ставить под угрозу тесные деловые связи с Китаем. В прошлом месяце Европейская комиссия заявила, что появились признаки того, что Пекин поставляет в Россию компоненты, которые можно использовать для производства оружия. ЕС ожидает, что 14-й пакет санкций, в принятии которого требует единодушия всех 27 правительств ЕС, будет готов в июне.
Напомним, Министерство финансов США в письменной форме предупредило австрийский Raiffeisen Bank International, что его доступ к американской финансовой системе может быть ограничен. Причиной этого называют сделки банка с Россией.
Также мы писали, что в рамках нового, 14-го пакета санкций, Евросоюз рассматривает возможность запретить политическим партиям получать финансирование из России. Таким образом, ЕС стремится предотвратить вмешательство РФ в состоявшиеся летом выборы в Европарламент. Кроме того, предполагается, что санкции могут затронуть импорт российского гелия, систему передачи финансовых сообщений (СПФС) от Центрального Банка и четыре российских СМИ.
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