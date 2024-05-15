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Страны Евросоюза предлагают новый формат санкций против России

15 мая 2024 17:49
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Франция и Нидерланды предложили новый глобальный формат санкций за помощь России
Акция в поддержку санкций против России в ЕС. Фото: vox.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Франция и Нидерланды добиваются санкций Европейского Союза против любого финансового учреждения в мире, которое помогает российским военным оплачивать товары или технологии производства оружия. Введение этих ограничительных мер обсуждается в рамках 14-го пакета санкций.

Об этом сообщает Reuters.

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Как отмечается, страны ЕС пытаются не допустить обхода прошлых пакетов санкций. Существующие санкции включают запрет на продажу России определенных товаров и технологий двойного назначения, имеющих как гражданское, так и военное применение.

Послы правительств ЕС обсудят это предложение в рамках 14-го пакета ограничительных мер против России, который сейчас готовится. Согласно предложению, любому участнику Евросоюща может быть запрещено вести бизнес с любым финансовым учреждением в мире, которое, по мнению ЕС, прямо или косвенно помогает российским военным получать запрещенные товары и технологии двойного назначения.

Такой запрет может стать мощным стимулом для финансовых институтов на Ближнем Востоке, Турции или даже в Китае не участвовать в соглашениях по поставке в Россию товаров двойного назначения, поскольку они могут лишиться доступа к европейскому бизнесу и финансовым рынкам ЕС.

Чиновники ЕС заявили, что Европейская комиссия, скорее всего, будет координировать любые подобные санкции с финансовыми учреждениями из США, что сделает этот инструмент еще более мощным.

"Нидерланды и Франция предлагают ввести правовую основу… предусматривающую запрет на операции с финансовыми учреждениями в России или других третьих странах, если Совет ЕС определит, что эти организации будут участвовать в соглашениях, существенно поддерживающих российские вооруженные силы, облегчая экспорт в России товаров для военных нужд, таких как товары и технологии двойного назначения", — говорится в предложении.

Также отмечается, что Венгрия, у которой теплые отношения с Москвой, может выступить против этого предложения. Также против может быть Германия, стремящаяся не ставить под угрозу тесные деловые связи с Китаем. В прошлом месяце Европейская комиссия заявила, что появились признаки того, что Пекин поставляет в Россию компоненты, которые можно использовать для производства оружия. ЕС ожидает, что 14-й пакет санкций, в принятии которого требует единодушия всех 27 правительств ЕС, будет готов в июне.

Напомним, Министерство финансов США в письменной форме предупредило австрийский Raiffeisen Bank International, что его доступ к американской финансовой системе может быть ограничен. Причиной этого называют сделки банка с Россией.

Также мы писали, что в рамках нового, 14-го пакета санкций, Евросоюз рассматривает возможность запретить политическим партиям получать финансирование из России. Таким образом, ЕС стремится предотвратить вмешательство РФ в состоявшиеся летом выборы в Европарламент. Кроме того, предполагается, что санкции могут затронуть импорт российского гелия, систему передачи финансовых сообщений (СПФС) от Центрального Банка и четыре российских СМИ.

санкции против России
Европейский союз
Украина
финансы
Россия

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