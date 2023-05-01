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Країни ОПЕК+ почали скорочувати видобуток нафти

1 травня 2023 09:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ОПЕК+ почали скорочувати видобуток нафти
Працівник нафтового підприємства. Фото: ugv.com.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

З 1 травня країни-учасниці ОПЕК+ почали добровільно скорочувати видобуток нафти. Поступове зменшення виробництва "чорного золота" триватиме до кінця 2023 року.

Про це повідомляє профільне видання Еnkorr.

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На скільки скоротять видобуток

Відомо, що сукупний обсяг зниження виробництва становитиме 1,66 млн барелів на добу. Відповідне рішення країни ОПЕК+, разом з найбільшим виробником нафти — Саудівською Аравією, ухвалили на початку квітня. Видобуток ресурсу скорочуватимуть весь поточний рік. Такі заходи назвали превентивними. Вони покликані підтримати стабільність нафтового ринку.

Загалом про додаткові обмежувальні заходи з нафтовидобутку оголосили дев'ять країн ОПЕК+. Так, Саудівська Аравія планує добровільно знизити виробництво на 500 тис. барелів на добу, Ірак — на 211 тисяч, ОАЕ — на 144 тисяч, Кувейт — на 128 тисяч, Казахстан — на 78 тисяч, Алжир — на 48 тисяч, Оман — на 40 тисяч, Габон — на 8 тисяч. РФ продовжила до кінця поточного року рішення про скорочення нафтовидобутку на 500 тисяч барелів на добу, що діяло до кінця червня.

Як це вплине на ціни

За оцінкою аналітиків, цей крок викличе негайне зростання вартості нафти. Прогнозують підвищення цін на 10 доларів за барель.

Проте поки що ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,8%, до $79,72 за барель, тоді як нафта марки WTI — на 0,8% до $76,15.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві фінансів Росії заявили, що рівень дефіциту федерального бюджету поточного року може перевищити прогноз. Причиною називають падіння доходів від нафти та природного газу.

Раніше ми писали, що у газових сховищах ЄС збереглися рекордні обсяги газу після досить теплої зими. Таке сталось уперше за десять років.

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