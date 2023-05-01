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Страны ОПЕК+ начали сокращать добычу нефти

1 мая 2023 09:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
ОПЕК+ начали сокращать добычу нефти
Работник нефтяного предприятия. Фото: ugv.com.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

С 1 мая страны-участники ОПЕК+ начали добровольно сокращать добычу нефти. Постепенное уменьшение производства "черного золота" будет длиться до конца 2023 года.

Об этом сообщает профильное издание Enkorr.

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На сколько сократят добычу

Известно, что совокупный объем снижения производства будет составлять 1,66 млн баррелей в сутки. Соответствующее решение страны ОПЕК+, вместе с крупнейшим производителем нефти — Саудовской Аравией, было принято в начале апреля. Добыча ресурса будет сокращаться весь текущий год. Такие меры назвали превентивными. Они призваны поддержать стабильность нефтяного рынка.

В целом о дополнительных ограничительных мерах по нефтедобыче объявили девять стран ОПЕК+. Так, Саудовская Аравия планирует добровольно снизить производство на 500 тыс. баррелей в сутки, Ирак — на 211 тысяч, ОАЭ — на 144 тысяч, Кувейт — на 128 тысяч, Казахстан — на 78 тысяч, Алжир — на 48 тысяч, Оман — на 40 тысяч, Габон — на 8 тысяч. РФ продлила до конца текущего года решение о сокращении нефтедобычи на 500 тысяч баррелей в сутки, действовавшее до конца июня.

Как это повлияет на цены

По оценке аналитиков, этот шаг вызовет немедленный рост стоимости нефти. Прогнозируют повышение цен на 10 долларов за баррель.

Но пока фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,8%, до $79,72 за баррель, в то время как нефть марки WTI — на 0,8% до $76,15.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве финансов России заявили, что уровень дефицита федерального бюджета в текущем году может превысить прогноз. Причиной называют падение доходов от нефти и природного газа.

Ранее мы писали, что в газовых хранилищах ЕС сохранились рекордные объемы газа после достаточно теплой зимы. Такое произошло впервые за десять лет.

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