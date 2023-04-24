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Світові ціни на нафту знову коливаються: про що попереджають експерти

24 квітня 2023 10:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на нафту знову коливаються — про що попереджають експерти
Працівник нафтової компанії. Фото: ugv.com.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У понеділок, 24 квітня, світові ціни на нафту продовжили коливання. Цього разу вартість змінилась у бік зниження на тлі побоювань щодо зростання відсоткових ставок та стану глобальної економіки.

Про це повідомляє агенція Reuters.

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Так, на біржі нафта марки Brent подешевшала 0,92%, до 80,9 долара за барель. Нафта марки West Texas Intermediate знизилась у вартості на 0,95%, до 77,13 долара за барель.

Примітно, що загалом обидва контракти впали на понад 5% минулого тижня. Це їхнє перше тижневе падіння за останні п'ять тижнів. Як пояснюють аналітики, посилилися побоювання з приводу рецесії найбільшого у світі споживача нафти — США.

Водночас експерти та трейдери зберігають оптимізм щодо відновлення попиту на паливо в Китаї в другій половині поточного року, а також через те, що додаткові скорочення поставок, заплановані ОПЕК+ із травня, посилять ринки.

За прогнозами, відновлення попиту на нафту в Китаї зможе компенсувати уповільнення попиту в країнах ОЕСР, тоді як санкції та обмеження пропозиції підвищать ризик зростання цін, заявляють представники Національного банку Австралії. Вони очікують, що Brent може подорожчати до 92 доларів за барель під кінець 2023 року.

Більше про нафту

Нагадаємо, тиждень тому, 17 квітня, нафта у світі знову почала дорожчати на тлі планів ОПЕК+ щодо скорочення видобутку. Марка Brent підвищилась у вартості до 86,37 долара за барель.

Також ми писали, що нещодавнє рішення Саудівської Аравії, Росії та інших країн-експортерів нафти з групи ОПЕК+ скоротити видобуток нафти може призвести до зростання цін на нафту, повідомив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

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