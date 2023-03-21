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Кредити для агросектору: на що можуть розраховувати аграрії під час посівної

21 березня 2023 15:31
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Кредити для аграріїв 5-7-9%: чи будуть гроші на посівну
Нардеп розповів про кредити для аграріїв
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В Україні стартувала посівна кампанія 2023 року, вже друга під час повномасштабної війни. Агрокомітет ВР направив до Кабінету міністрів документи для фінансування аграріїв на час посівної. 

На що можуть розраховувати фермери, ексклюзивно для Новини.LIVE розповів нардеп, член комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук. 

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Дмитро Соломчук

"Аграріям важко працювати. Але зрозуміло, що наші фермери мають такий менталітет, що готові засіяти в будь-яких умовах кожен квадратний метр української плодородної землі. Найголовніше питання було — це фінансування весняної посівної", — сказав Соломчук. 

За його словами, агрокомітет одноголосно підтримав відповідні звернення від аграріїв, підготував відповідні документи, направив до Кабміну.

"Вже кредити 5-7-9% на весняну посівну запущені і будуть працювати, значить посівна відбудеться", — заявив Соломчук. 

Програма кредитування 5-7-9% стартувала кілька років тому. Але за словами нардепа активно користуватися нею в агросекторі почали саме з весни минулого року. Для того, щоб програма працювала на цю весняну посівну треба було знайти додаткові кошти. 

"У тому році аграрії прокредитувалися на 90 млрд грн, це досить велика сума в історії країни. В тому році майже всі кредити були під 0% в національній валюті", — додав Соломчук. 

Нагадаємо, аграрії через замінування засіватимуть не всі поля, а одну із зернових культур фермери цьогоріч взагалі не будуть вирощувати в Україні. 

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