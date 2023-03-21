Кредиты для аграриев 5-7-9%: будут ли деньги на посевную

Кредиты для агросектора: на что могут рассчитывать аграрии во время посевной
В Украине стартовала посевная кампания 2023 года, уже вторая во время полномасштабной войны. Агрокомитет ВР направил в Кабинет министров документы для финансирования аграриев на время посевной.
На что могут рассчитывать фермеры, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал нардеп, член комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.
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"Аграриям тяжело работать. Но понятно, что у наших фермеров такой менталитет, что готовы засеять в любых условиях каждый квадратный метр украинской плодородной земли. Самый главный вопрос был — это финансирование весенней посевной", — сказал Соломчук.
По его словам, агрокомитет единогласно поддержал соответствующие обращения от аграриев, подготовил соответствующие документы, направил в Кабмин.
"Уже кредиты 5-7-9% на весеннюю посевную запущены и будут работать, значит, посевная состоится" , — заявил Соломчук.
Программа кредитования 5-7-9% стартовала несколько лет назад. Но, по словам нардепа, активно пользоваться ею в агросекторе начали именно с весны прошлого года. Для того чтобы программа работала на эту весеннюю посевную нужно было найти дополнительные средства.
"В том году аграрии прокредитовались на 90 млрд грн, это достаточно большая сумма в истории страны. В том году почти все кредиты были под 0% в национальной валюте", — добавил Соломчук.
Напомним, аграрии из-за заминирования будут засевать не все поля, а одну из зерновых культур фермеры в этом году вообще не будут выращивать в Украине.