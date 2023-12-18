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Кредити на генерацію електроенергії — Ощадбанк висвітлив найбільш прибуткові проєкти

18 грудня 2023 09:24
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Кредити на генерацію електроенергії — Ощадбанк висвітлив найбільш прибуткові проєкти
Відділення Ощадбанку. Фото: NV
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Окупність кредитних проєктів локальної генерації для громад може становити від трьох років. За словами заступника голови правління Ощадбанку Юрія Каціона, банк отримує багато запитів від муніципалітетів та бізнесу щодо інвестування в розбудову локальної генерації.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Ощадбанк".

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Ці запити базуються на досвіді перерв у тепло- та електропостачанні, військових загрозах і зростаючій потребі в екологічних джерелах енергії, що відповідає європейському вибору України. Досвід приватного бізнесу підтверджує успішність і окупність проєктів зеленої генерації.

"Окупність проєктів локальної генерації може становити 3−4 роки для сонячних панелей на дахах та 4,5−6 років для біогазових заводів", — зауважив Каціон.

Він також вказав, що муніципалітети гратимуть ключову роль у розвитку децентралізованої генерації, що вирішить енергозабезпечення, знизить витрати та покращить екологію.

"Ощад готовий фінансувати інвестиційні проєкти з розбудови локальної зеленої генерації за вигідними умовами порівняно з іншими міжнародними фінансовими інституціями", — підкреслив він.

Нагадаємо, українські агровиробники на деокупованих територіях країни та у зоні, наближеній до бойових дій, можуть отримати до 150 млн грн позики від Ощадбанку на розмінування полів. Проєкт має назву "Посівна без мін". Українці у соцмережах почали обурюватися.

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