Кредити на генерацію електроенергії — Ощадбанк висвітлив найбільш прибуткові проєкти

Відділення Ощадбанку. Фото: NV

Окупність кредитних проєктів локальної генерації для громад може становити від трьох років. За словами заступника голови правління Ощадбанку Юрія Каціона, банк отримує багато запитів від муніципалітетів та бізнесу щодо інвестування в розбудову локальної генерації.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Ощадбанк".

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Ці запити базуються на досвіді перерв у тепло- та електропостачанні, військових загрозах і зростаючій потребі в екологічних джерелах енергії, що відповідає європейському вибору України. Досвід приватного бізнесу підтверджує успішність і окупність проєктів зеленої генерації.

"Окупність проєктів локальної генерації може становити 3−4 роки для сонячних панелей на дахах та 4,5−6 років для біогазових заводів", — зауважив Каціон.

Він також вказав, що муніципалітети гратимуть ключову роль у розвитку децентралізованої генерації, що вирішить енергозабезпечення, знизить витрати та покращить екологію.

"Ощад готовий фінансувати інвестиційні проєкти з розбудови локальної зеленої генерації за вигідними умовами порівняно з іншими міжнародними фінансовими інституціями", — підкреслив він.

Нагадаємо, українські агровиробники на деокупованих територіях країни та у зоні, наближеній до бойових дій, можуть отримати до 150 млн грн позики від Ощадбанку на розмінування полів. Проєкт має назву "Посівна без мін". Українці у соцмережах почали обурюватися.