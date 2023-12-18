Кредиты на генерацию электроэнергии — Ощадбанк осветил наиболее прибыльные проекты

Отделение Ощадбанка. Фото: NV

Окупаемость кредитных проектов локального поколения для общин может составлять от трех лет. По словам заместителя председателя правления Сбербанка Юрия Кациона, банк получает много запросов от муниципалитетов и бизнеса по инвестированию в развитие локальной генерации.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Ощадбанк".

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Эти запросы базируются на опыте перерывов в тепло- и электроснабжении, военных угрозах и растущей потребности в экологических источниках энергии, что соответствует европейскому выбору Украины. Опыт частного бизнеса подтверждает успеваемость и окупаемость проектов зеленого поколения.

"Окупаемость проектов локальной генерации может составлять 3-4 года для солнечных панелей на крышах и 4,5-6 лет для биогазовых заводов", — отметил Кацион.

Он также указал, что муниципалитеты будут играть ключевую роль в развитии децентрализованного поколения, что решит энергообеспечение, снизит затраты и улучшит экологию.

"Ощад готов финансировать инвестиционные проекты по развитию локальной зеленой генерации по выгодным условиям по сравнению с другими международными финансовыми институтами", — подчеркнул он.

Напомним, украинские агропроизводители на деоккупированных территориях страны и в зоне, приближенной к боевым действиям, могут получить до 150 млн грн займа от Ощадбанка на разминирование полей. Проект называется "Посевная без мин". Украинцы в соцсетях начали возмущаться.