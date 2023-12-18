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Кредиты на генерацию электроэнергии — Ощадбанк осветил наиболее прибыльные проекты

18 декабря 2023 09:24
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Кредиты на генерацию электроэнергии — Ощадбанк осветил наиболее прибыльные проекты
Отделение Ощадбанка. Фото: NV
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Окупаемость кредитных проектов локального поколения для общин может составлять от трех лет. По словам заместителя председателя правления Сбербанка Юрия Кациона, банк получает много запросов от муниципалитетов и бизнеса по инвестированию в развитие локальной генерации.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Ощадбанк".

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Эти запросы базируются на опыте перерывов в тепло- и электроснабжении, военных угрозах и растущей потребности в экологических источниках энергии, что соответствует европейскому выбору Украины. Опыт частного бизнеса подтверждает успеваемость и окупаемость проектов зеленого поколения.

"Окупаемость проектов локальной генерации может составлять 3-4 года для солнечных панелей на крышах и 4,5-6 лет для биогазовых заводов", — отметил Кацион.

Он также указал, что муниципалитеты будут играть ключевую роль в развитии децентрализованного поколения, что решит энергообеспечение, снизит затраты и улучшит экологию.

"Ощад готов финансировать инвестиционные проекты по развитию локальной зеленой генерации по выгодным условиям по сравнению с другими международными финансовыми институтами", — подчеркнул он.

Напомним, украинские агропроизводители на деоккупированных территориях страны и в зоне, приближенной к боевым действиям, могут получить до 150 млн грн займа от Ощадбанка на разминирование полей. Проект называется "Посевная без мин". Украинцы в соцсетях начали возмущаться.

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