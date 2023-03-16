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Кредитна програма для України: у МВФ вбачають прогрес у переговорах

16 березня 2023 09:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
МВФ вбачає прогрес у переговорах — що відомо про обговорення кредитної програми
Відомі перші результати
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Із 8 березня у Польщі відбуваються переговори української влади з місією Міжнародного валютного фонду (МВФ). Відомі перші результати.

Про це повідомляється у заяві постійного представника МВФ в Україні Ваграма Степаняна.

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Що відомо про переговори з МВФ

Як зазначив постійний представник МВФ, за результатами обговорення було досягнуто прогресу відповідно до програми.

"Обговорення між персоналом МВФ і владою України були продуктивними, і було досягнуто дуже гарного прогресу у відповідності до набору політик, які могли б лежати в основі програми, яку підтримує фонд", — йдеться у заяві.

Він прогнозує, що обговорення можуть завершитися найближчими днями.

"Спираючись на цей прогрес, персонал і влада розраховують завершити обговорення найближчими днями", — сказав Ваграм Степанян.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко розповідав, що робота місії триватиме до 15 березня. Сторони планували погодити умови, обсяги фінансування.

Посадовець зауважував, що в раді директорів МВФ існують "певні протиріччя", оскільки не всі держави зі 180 членів Фонду підтримують Україну.

Коли можуть укласти угоду

У Мінфіні розраховують, що необхідні рішення будуть знайдені для того, щоб, починаючи вже з квітня, отримати повноцінну програму з Фондом. Хотіли укласти нову угоду у березні, щоб отримати 5 млрд доларів вже цього року.

Також у МВФ заявляли, що розглядають можливість надання пакета допомоги на безпрецедентну суму — до 16 млрд доларів, що дав би можливість покрити потреби.

За даними Міністерстві фінансів, у 2023 році на покриття дефіциту державного бюджету потрібно близько 10 мільярдів доларів. Уряд розглядає різні варіанти залучення додаткового зовнішнього фінансування та покладає великі надії саме на МВФ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міжнародному валютному фонді (МВФ) покращили очікування для глобального економічного зростання поточного року. Прогноз підвищили незначно — на 0,2%.

Також ми писали, що Національний банк України пояснив, що, як і чому відбувається в економіці України з початку повномасштабної війни, і спрогнозував можливі сценарії економічної динаміки у 2023 році залежно від перебігу подій на полі бою та ризиків руйнування громадянської інфраструктури.

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