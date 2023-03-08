Кредитна програма МВФ — у Варшаві стартувала робота місії

Перемовини із представниками українського уряду почалися у Варшаві

8 березня стартувала робота місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) над новою потенційною програмою кредитування для України. Перемовини із представниками українського уряду почалися у Варшаві.

Про це розповів постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.

Деталі

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками влади України стосовно потенційної програми, що буде підтримуватися МВФ", — йдеться у повідомленні.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко розповідав, що робота місії триватиме до 15 березня. Сторони планують погодити умови, обсяги фінансування.

"Зараз говорити конкретні деталі поки що зарано, тому що там є багато питань в рамках внутрішньої дискусії Фонду", — повідомляв він.

При цьому посадовець зауважував, що в раді директорів МВФ існують "певні протиріччя", оскільки не всі держави зі 180 членів Фонду підтримують Україну.

"Тому, щоб ми отримали повний консенсус та підтримку, треба трохи попрацювати, у тому числі й усередині цієї організації", — зауважив він.

Коли може запрацювати програма

У Мінфіні розраховують, що необхідні рішення будуть знайдені для того, щоб, починаючи вже з квітня, отримати повноцінну програму з Фондом.

Раніше в уряді розраховували укласти нову угоду у березні, щоб отримати 5 млрд доларів поточного року.

Також у МВФ заявляли, що розглядають можливість надання пакета допомоги на суму до 16 млрд доларів, що дав би можливість покрити потреби.

За даними Міністерстві фінансів, у 2023 році на покриття дефіциту державного бюджету потрібно близько 10 мільярдів доларів. Уряд розглядає різні варіанти залучення додаткового зовнішнього фінансування та покладає великі надії саме на МВФ.

Також ми писали, що в Національному банку назвали п’ять ключових пунктів, які дадуть уявлення про те, що буде з економікою упродовж 2023-2025 років. В оновленому макроекономічному прогнозі деякі показники погіршили.

Нагадаємо, Міжнародному валютному фонді (МВФ) покращили очікування для глобального економічного зростання поточного року. Прогноз підвищили незначно — на 0,2%.