МВФ видит прогресс в переговорах — что известно об обсуждении кредитной программы

Известны первые результаты

С 8 марта в Польше проходят переговоры украинских властей с миссией Международного валютного фонда (МВФ). Известны первые результаты.

Об этом сообщается в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Ваграма Степаняна.

Что известно о переговорах с МВФ

Как отметил постоянный представитель МВФ, по результатам обсуждения был достигнут прогресс в соответствии с программой.

"Обсуждения между персоналом МВФ и властями Украины были продуктивными, и был достигнут очень хороший прогресс в соответствии с набором политик, которые могли бы лежать в основе программы, поддерживаемой фондом", — говорится в заявлении.

Он прогнозирует, что обсуждения могут завершиться в ближайшие дни.

"Опираясь на этот прогресс, персонал и власть рассчитывают завершить обсуждение в ближайшие дни", — сказал Ваграм Степанян.

Ранее министр финансов Сергей Марченко рассказывал, что работа миссии будет длиться до 15 марта. Стороны планировали согласовать условия, объемы финансирования.

Чиновник замечал, что в совете директоров МВФ существуют "определенные противоречия", поскольку не все государства из 180 членов Фонда поддерживают Украину.

Когда могут заключить соглашение

В Минфине рассчитывают, что необходимые решения будут найдены для того, чтобы начиная уже с апреля получить полноценную программу с Фондом. Хотели заключить новое соглашение в марте, чтобы получить 5 млрд долларов уже в этом году.

Также в МВФ заявляли, что рассматривают возможность предоставления пакета помощи на беспрецедентную сумму — до 16 млрд долларов, что позволило бы покрыть потребности страны.

По данным Министерства финансов, в 2023 году на покрытие дефицита государственного бюджета нужно около 10 миллиардов долларов. Правительство рассматривает разные варианты привлечения дополнительного внешнего финансирования и возлагает большие надежды именно на МВФ.

Что еще стоит знать

Напомним, в Международном валютном фонде (МВФ) улучшили ожидания для глобального экономического роста в текущем году. Прогноз повысили незначительно — на 0,2%.

Также мы писали, что Национальный банк Украины объяснил, что, как и почему происходит в экономике Украины с начала полномасштабной войны, и спрогнозировал возможные сценарии экономической динамики в 2023 году в зависимости от хода событий на поле боя и рисков разрушения гражданской инфраструктуры.