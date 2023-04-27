Куди влаштуватись на роботу в Скандинавії: найпопулярніші вакансії для українців

Найпопулярніші вакансії для українців у країнах Скандинавії. Фото: t1.ua

З початком повномасштабного вторгнення велика кількість українців виїхали за кордон. Першою проблемою, з якою зіштовхнулись, — стали пошуки роботи. Чимало українців вирушають до скандинавських країн, адже ті займають передові позиції у рейтингах за рівнем оплати праці.

Про це пише 24 канал.

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Скандинавські країни — це Норвегія, Швеція, Фінляндія, Данія та Ісландія. Тут заробітні плати вищі, ніж в інших європейських країнах, а умови роботи – кращі.

Наприклад, у Швеції категорично заборонено залишатись на місці роботи після завершення робочого часу, також тут немає культури звільнення. Якщо когось вже взяли на роботу, то роботодавець практично не зможе його звільнити. Керівнику буде легше почекати, поки ви не захочете піти з компанії самі.

Також тут присутня тенденція усного договору. Рівень довіри до державних служб та роботодавців у країнах Скандинавії надзвичайно високий. Тут є абсолютно звичайним явищем, якщо вам скажуть, що трудовий договір укладається усно. Але можна попросити про письмовий варіант і вам без проблем його нададуть, йдеться в повідомленні.

Куди влаштуватись на роботу в Скандинавії

У кожній країні, не тільки скандинавській, є купа галузей, де не вистачає робочих рук. Ось куди зазвичай беруть на роботу іноземців:

сільське господарство (робота на фермі);

будівництво (електрики, сантехніки, зварювальники, фізичні працівники);

догляд за літніми людьми;

виробництво (робота на складі);

гастрономія та готелі (кухарі, бармени, адміністратори, офіціанти, прибиральний персонал тощо).

А як щодо зарплати?

Заробітна плата у всіх скандинавських країнах інколи вдвічі перевищує оплату праці в будь-якій іншій частині Європи. Проте не варто забувати про високі ціни на життя та податки.

У матеріалі зазначають такі заробітні плати в Скандинавії:

Норвегія: робота в полі – 2900 – 3200 євро, офіціант – 3400 євро, прибирання – 3300 євро, будівництво – 3400 євро;

Швеція: робота в полі – 1900 – 2200 євро, офіціант – 2200 євро, прибирання – 2200 євро, будівництво – 2400 євро;

Данія: робота в полі – 17 євро за годину, офіціант – 18 євро за годину, прибирання – 17 євро за годину, будівництво – 22 євро за годину;

Фінляндія: робота в полі – 12 євро за годину, офіціант – 15 євро за годину, прибирання – 13 євро за годину, будівництво – 14 – 15 євро за годину;

Ісландія: робота в полі – 3900 євро, офіціант – 2740 євро, прибирання – 1900 євро, будівництво – 4000 євро.

У скандинавських державах цілком реально знайти різні види зайнятості у залежності від потреб та можливостей людини, кажуть у медіа.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про українських біженців у Румунії. Де працюють та які зарплати отримують, читайте в матеріалі.