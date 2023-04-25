Пенсії за кордоном — українські біженці отримають законні виплати

Чоловік похилого віку. Фото: Freepik

Українським громадянам, які отримали тимчасовий захист чи статус біженця за кордоном обіцяють повернення можливості отримання пенсій. Вони зможуть оформити виплати та грошову допомогу безпосередньо в країнах перебування.

Про це розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

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Отримання пенсій за кордоном

За словами омбудсмена, згідно з урядовою постановою №328, передбачається можливість отримання пенсійних виплат міжнародними переказами через АТ "Укрпошта", однак виключно за умови наявності технічної можливості. Особливо це стосується пенсіонерів, у яких нема поточних рахунків в українських фінустановах.

Також очікується, що заяви про виплати пенсій чи грошової допомоги прийматимуть органи Пенсійного фонду України (ПФУ) чи органи соцзахисту населення через установи уповноваженого банку, зокрема в електронному форматі з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП), що базується на сертифікаті електронного підпису, одержувача та уповноваженого працівника фінустанови.

Як зауважив Лубінець, він підтримує затверджені зміни до законодавства, оскільки врегульовують питання виплати пенсій та грошової допомоги для українців, які через війну залишили територію України.

Відтак, громадянам, які отримали тимчасовий захист в інших країнах чи статус біженця, спростили механізм отримання пенсійних виплат і грошової допомоги без виїзду на територію країни.

Зміни сприятимуть реалізації права громадян України на державне пенсійне забезпечення та грошову допомогу, додав посадовець.

Як оформити пенсії за кордоном

Також українці, які тимчасово перебувають за кордоном та досягли пенсійного віку, мають право оформити пенсію дистанційно, скориставшись сайтом електронних послуг Пенсійного фонду.

Щоб подати заяву на призначення пенсії, треба:

зайти на портал Пенсійного фонду;

увійти в особистий кабінет за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

обрати вкладку "Заява про призначення пенсії" у розділі "Про пенсійне забезпечення";

надати згоду на дистанційне інформування, обравши спосіб одержання повідомлень щодо обробки заяви;

натиснути "Продовжити" та обрати вид пенсії (як приклад, "Пенсія за віком").

Також ми писали, що в Україні влітку пенсіонери отримають більше. Перерахують виплати працюючим пенсіонерам, починаючи з 1 квітня, проте виплатять тільки з червня 2023 року. Також з 1 липня пенсії проіндексують для державних службовців, наукових працівників, працівників органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли про деталі фінансування пенсій у квітні 2023 року. Українцям цього місяця спрямували на виплати 52,5 млрд гривень.