Куда устроиться на работу в Скандинавии: самые популярные вакансии для украинцев

Самые популярные вакансии для украинцев в Скандинавии. Фото: t1.ua

С началом полномасштабного вторжения большое количество украинцев уехали за границу. Первой проблемой, с которой столкнулись, стали поиски работы. Многие украинцы отправляются в скандинавские страны, ведь те занимают передовые позиции в рейтингах по уровню оплаты труда.

Об этом пишет 24 канал.

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Почему украинцев "тянет" в Скандинавские страны

Скандинавские страны – это Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Исландия. Здесь заработные платы выше, чем в других европейских странах, а условия работы – лучше.

К примеру, в Швеции категорически запрещено оставаться на месте работы после завершения рабочего времени, также здесь нет культуры увольнения. Если кого-то уже взяли на работу, то работодатель практически не сможет его уволить. Руководителю будет легче подождать, пока вы не захотите уйти из компании сами.

Также здесь есть тенденция устного договора. Уровень доверия к государственным службам и работодателям в странах Скандинавии очень высок. Здесь абсолютно обычным явлением, если вам скажут, что трудовой договор заключается устно. Но можно попросить о письменном варианте и вам без проблем его предоставят, говорится в сообщении.

Куда устроиться на работу в Скандинавии

В каждой стране, не только скандинавской, есть куча отраслей, где не хватает рабочих рук. Вот куда обычно берут на работу иностранцев:

сельское хозяйство (работа на ферме);

строительство (электричества, сантехники, сварщики, физические работники);

уход за пожилыми людьми;

производство (работа на складе);

гастрономия и гостиницы (повара, бармены, администраторы, официанты, уборочный персонал и т.д.).

А как насчет зарплаты?

Заработная плата во всех скандинавских странах иногда вдвое превышает оплату труда в любой другой части Европы. Однако не стоит забывать о высоких ценах на жизнь и налогах.

В материале отмечают следующие заработные платы в Скандинавии:

Норвегия: работа в поле – 2900 – 3200 евро, официант – 3400 евро, уборка – 3300 евро, строительство – 3400 евро;

Швеция: работа в поле – 1900 – 2200 евро, официант – 2200 евро, уборка – 2200 евро, строительство – 2400 евро;

Дания: работа в поле – 17 евро в час, официант – 18 евро в час, уборка – 17 евро в час, строительство – 22 евро в час;

Финляндия: работа в поле – 12 евро в час, официант – 15 евро в час, уборка – 13 евро в час, строительство – 14 – 15 евро в час;

Исландия: работа в поле – 3900 евро, официант – 2740 евро, уборка – 1900 евро, строительство – 4000 евро.

В скандинавских государствах вполне реально найти разные виды занятости в зависимости от потребностей и возможностей человека, говорят в СМИ.

Напомним, ранее мы рассказывали об украинских беженцах в Румынии. Где работают и какие зарплаты получают читайте в материале.