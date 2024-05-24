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Курс доллара к гривне побил рекордную отметку, — Нацбанк

24 мая 2024 16:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Доллар вырос до отметки 40,11 гривен
Обмен валют. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине в пятницу, 24 мая, зафиксировали рекордную стоимость доллара. Иностранная валюта выросла до более чем 40,1 гривен за один доллар.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

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Доллар пересек 40 грн

Так, впервые в истории Украины официальный курс доллара превысил отметку в 40 грн.

По состоянию на сегодняшний день по итогам торгов на межбанке, курс доллара установлен на уровне 40,1153 гривен. В пятницу его стоимость составляла 39,9205 грн.

В то же время, подорожала и другая иностранная валюта — евро. Его цена составила 43,4910.

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Скриншот курса валюты

Ранее мы писали, что НБУ готовит проект решения по ограничению карточных переводов между физическими лицами и установлению предельных лимитов на переводы с карты на карту.

Кроме того, бывшая глава Нацбанка Валерия Гонтарева публично раскритиковала нынешнюю политику руководства НБУ. По ее словам, из-за неправильной монетарной и валютной политики во время войны Минфин недополучил 200 млрд грн.

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