Долар здорожчав — що чекає валютний ринок наступного тижня

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара за останній тиждень зріс, але його коливання залишалися в межах норми. Прогнозується, що від 25 до 31 березня ситуація на валютному ринку залишатиметься стабільною, оскільки очікуються збереження всіх наявних тенденцій.

Про це розповів начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий у коментарі РБК-Україна.

Читайте також:

За словами банкіра, розглядаються такі тенденції:

щоденні зміни курсу, як у напрямку зростання, так і у напрямку зниження вартості валюти;

баланс між попитом і пропозицією;

коливання курсу будуть невеликими і не раптовими, тобто не настільки чутливими для продавців і покупців.

"Загалом можна сказати, що після того, як питання отримання макрофінансової допомоги у 2024 році стало більш-менш вирішеним (йдеться про обсяги та системність макрофіну), ринок відреагував зняттям певної напруги, що позитивно позначилося на співвідношенні попиту та пропозиції", — сказав експерт.

Чому змінюється курс

За исловами Лєсового, у медіа щотижня з'являються заголовки про швидке здорожчання або здешевлення валюти. Проте, при уважному аналізі поточних валютних коливань можна побачити, що на ринку спостерігається певна логіка змін: середні тижневі зміни курсу знаходяться в діапазоні 1,5-2% від початкового курсу в понеділок рано (у середньому це становить 0,6 грн на тиждень).

Максимальні зміни у можливому сценарії п'ятиденного послідовного зростання або падіння курсів (від ранку понеділка до вечора п'ятниці) не перевищують 2,6% від початкового курсу (що відповідає поточним змінам курсу на рівні до 0,2 грн).

"При цьому для ринку цілком припустимими можна вважати тижневі зміни в межах 5%. Тобто на ринку діє певна матриця змін, яка не порушує його стрункість та системність", — додав банкір.

Він переконаний, що Нацбанк продовжить стратегію "керованої гнучкості", регулюючи, коли це буде потрібно, рівень попиту через обсяг валютних інтервенцій. Відповідно реагуватиме і готівковий ринок, формуючи власні курси з огляду на показники безготівкового ринку з додаванням комісій фінустанов.

"Однак за всіма ознаками, протягом останнього тижня березня будь-які ажіотажні сплески попиту на готівковому ринку є малоймовірними", — додав експерт.

За словами Лєсового, характеристики валютного ринку упродовж 25-31 березня будуть такими:

Коридори допустимих (очікуваних) валютних змін: 38,5-39,5 грн/долар та 41,5-43 грн/євро (міжбанк), 38,5-40 грн/долар та 41-43,5 грн/євро (готівковий ринок);

Щоденні курсові зміни на міжбанку не перевищать 0,2 грн на міжбанку, 0,3 грн у банках і до 0,5 грн в обмінних пунктах.

"Отже, ринок валют хоч і буде досить мінливим (курсові показники то зростатимуть, то знижуватимуться), однак такі зміни будуть маловідчутними в глобальному вимірі. Ринок "живий" і відтак йому будуть притаманні зміни, які не становитимуть загрози ані для покупців, ані для продавців", — констатував банкір.

Який курс сьогодні

За даними Нацбанку України, офіційні курси іноземних валют на 24 березня встановлено на рівні:

долар — 38,90 грн (-0,02);

євро — 42,12 грн (-0,34);

злотий — 9,75 грн (-0,12).

Що ще треба знати

Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) не вбачають приводу для занепокоєння через ситуацію на валютному ринку. Курс, який останнім часом активно зростає, визначається динамікою попиту і пропозиції.

Ми також писали про те, що у Нацбанку України планують змінити правила визначення платіжних ознак та обміну гривневих купюр, розмінних та обігових монет. Відповідні пропозиції оприлюднив регулятор для громадського обговорення.