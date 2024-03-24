Доллар подорожал — что ждет валютный рынок на следующей неделе

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара за последнюю неделю вырос, но его колебания оставались в пределах нормы. Прогнозируется, что с 25 по 31 марта ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной, поскольку ожидаются сохранение всех имеющихся тенденций.

Об этом рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовый в комментарии РБК-Украина.

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По словам банкира, рассматриваются следующие тенденции:

ежедневные изменения курса, как в направлении роста, так и в направлении снижения стоимости валюты;

баланс между спросом и предложением;

колебания курса будут небольшими и не внезапными, то есть не столь чувствительными для продавцов и покупателей.

"В целом можно сказать, что после того, как вопрос получения макрофинансовой помощи в 2024 году стал более или менее решенным (речь идет об объемах и системности макрофина), рынок отреагировал снятием определенного напряжения, что положительно сказалось на соотношении спроса и предложения", — сказал эксперт.

Почему меняется курс

По словам Лесового, у медиа еженедельно появляются заголовки о скором подорожании или удешевлении валюты. Однако при внимательном анализе текущих валютных колебаний можно увидеть, что на рынке наблюдается определенная логика изменений: средние недельные изменения курса находятся в диапазоне 1,5-2% от начального курса в понедельник рано (в среднем это составляет 0,6 грн в неделю).

Максимальные изменения в возможном сценарии пятидневного последовательного роста или падения курсов (с утра понедельника до вечера пятницы) не превышают 2,6% от начального курса (что соответствует текущим изменениям на уровне до 0,2 грн).

"При этом для рынка вполне допустимыми можно считать недельные изменения в пределах 5%. То есть на рынке действует определенная матрица изменений, не нарушающая его стройность и системность", — добавил банкир.

Он убежден, что Нацбанк продолжит стратегию "управляемой гибкости", регулируя, когда это потребуется, уровень спроса из-за объема валютных интервенций. Соответственно будет реагировать и наличный рынок, формируя собственные курсы с учетом показателей безналичного рынка с добавлением комиссий финучреждений.

"Однако по всем признакам, в течение последней недели марта любые ажиотажные всплески спроса на наличном рынке маловероятны", — добавил эксперт.

По словам Лесового, характеристики валютного рынка в течение 25-31 марта будут следующими:

Коридоры допустимых (ожидаемых) валютных изменений: 38,5-39,5 грн/доллар и 41,5-43 грн/евро (межбанк), 38,5-40 грн/доллар и 41-43,5 грн/евро (наличный) рынок);

Ежедневные курсовые изменения на межбанке не превысят 0,2 грн на межбанке, 0,3 грн в банках и до 0,5 грн в обменных пунктах.

"Итак, рынок валют хоть и будет достаточно меняющимся (курсовые показатели то будут расти, то будут снижаться), однако такие изменения будут малоощутимы в глобальном измерении. Рынок "живой" и следовательно ему будут присущи изменения, которые не будут представлять угрозы ни для покупателей, ни для продавцов ", — констатировал банкир.

Какой курс сегодня

По данным Нацбанка Украины, официальные курсы иностранных валют на 24 марта установлены на уровне:

доллар — 38,90 грн (-0,02);

евро — 42,12 грн (-0,34);

злотый — 9,75 грн (-0,12).

Что еще нужно знать

Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) не видят повода для беспокойства из-за ситуации на валютном рынке. Курс, в последнее время активно растущий, определяется динамикой спроса и предложения.

Мы также писали о том, что в Нацбанке Украины планируется изменить правила определения платежных признаков и обмена гривневых купюр, разменных и оборотных монет. Соответствующие предложения обнародовал регулятор для общественного обсуждения.