Курс долара у квітні знову зміниться — які прогнози

На валютному ринку посиляться попередні тенденції

Експерти дали прогноз щодо курсу американської валюти у квітні 2023 року. Запевняють, що на валютному ринку посиляться позитивні тенденції.

Про це ЗМІ розповів директор аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій.

Який буде курс у квітні

Фінансист зазначив, що посеред весни є великий шанс того, що українська національна валюта продовжить своє цьогорічне зміцнення. Основною передумовою цього є посівна, яка вже активно стартувала.

За його словами, зараз аграрії почали продавати урожай минулого року, а також запаси валюти для забезпечення посівної. Є всі передумови вважати, що долар може просісти у вартості.

"Відповідно, найімовірніше, долар рухатиметься вниз, напевно, приблизно 2-3 тижні. Можна говорити про діапазон 38-38,5 грн/$", — пояснив експерт.

Скільки зараз коштує валюта

23 березня Національний банк України оновив офіційний курс валют. Регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,48 (+7 коп.) та 39,87 грн (+7 коп.) у продажу. Курс американської валюти надалі залишається незмінним. У купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

У четвер в обмінниках долар у середньому купують за 38,31 (-14 коп.) та за 38,45 (-15 коп.) продають. Євро купують за 40,97 (-3 коп.), а продають за 41,15 (-3 коп.). У банках курс такий:

ПриватБанк — 37,85 грн (-20 коп.) — 38,35 грн (-20 коп.);

Ощадбанк — 38,20 грн (-15 коп.) — 39,00 грн.

Чи вплине світовий банкопад на Україну

Голова Національного банку Андрій Пишний розповів, як оцінюють фінансисти для українського банківського сектора ризики на тлі банкрутства великих банків Сполучених Штатів та Європи, адже там вже закрились кілька фінустанов.

За словами очільника Центробанку, на даному етапі економісти не вбачають суттєвих загроз для української банківської сфери. Цьогоріч світова банківська криза навряд чи зможе вплинути на міжнародну підтримку України з боку Сполучених Штатів та країн Європейського Союзу (ЄС). Обсяги фінансової підтримки закладені у плани держав на поточний рік. Саме вона є запорукою стабільності на валютному ринку.

Нагадаємо, після краху одного з найбільших банків США за обсягом активів Silicon Valley Bank (SVB), акції світового фінансового сектора втратили 465 мільярдів доларів ринкової вартості. Інвестори побоюються вкладатись у облігації.

Також ми писали, що в Україні стартувала друга посівна за час повномасштабної війни з росією. Вже засіяли зерновими та зернобобовими культурами кілька тисяч гектарів.