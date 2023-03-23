Курс доллара в апреле снова изменится — какие прогнозы

На валютном рынке усилятся прежние тенденции

Эксперты дали прогноз по курсу американской валюты в апреле 2023 года. Уверяют, что на валютном рынке усилятся положительные тенденции.

Об этом СМИ рассказал директор аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

Какой будет курс в апреле

Финансист отметил, что в середине весны есть большой шанс того, что украинская национальная валюта продолжит свое укрепление. Основной предпосылкой этого является уже активно стартовавшая посевная.

По его словам, сейчас аграрии начали продавать урожай прошлого года, а также запасы валюты для обеспечения посевной. Есть все предпосылки полагать, что доллар может просесть в стоимости.

"Соответственно, вероятнее всего, доллар будет двигаться вниз, наверное, примерно 2-3 недели. Можно говорить о диапазоне 38-38,5 грн/$", — объяснил эксперт.

Сколько сейчас стоит валюта

23 марта Национальный банк обновил официальный курс валют. Регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,48 (+7 коп.) и 39,87 грн (+7 коп.) в продаже. Курс американской валюты в дальнейшем остается неизменным. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже – 36,93.

В четверг в обменниках доллар в среднем покупают за 38,31 (-14 коп.) и за 38,45 (-15 коп.) продают. Евро покупают за 40,97 (-3 коп.), а продают за 41,15 (-3 коп.). В банках курс такой:

ПриватБанк — 37,85 грн (-20 коп.) — 38,35 грн (-20 коп.);

Ощадбанк — 38,20 грн (-15 коп.) – 39,00 грн.

Повлияет ли мировой банкопад на Украину

Глава Национального банка Андрей Пышный рассказал, как оценивают финансисты для украинского банковского сектора риски на фоне банкротства крупных банков Соединенных Штатов и Европы, ведь там уже закрылось несколько финучреждений.

По словам главы Центробанка, на данном этапе экономисты не видят существенных угроз украинской банковской сфере. В этом году мировой банковский кризис вряд ли сможет оказать влияние на международную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов и стран Европейского Союза (ЕС). Объем финансовой поддержки заложен в планы государств на текущий год. Именно она является залогом стабильности на валютном рынке.

Напомним, после краха одного из крупнейших банков США по объему активов Silicon Valley Bank (SVB), акции мирового финансового сектора потеряли 465 миллиардов долларов рыночной стоимости. Инвесторы опасаются вкладываться в облигации.

Также мы писали, что в Украине стартовала вторая посевная за время полномасштабной войны с россией. Уже засеяли зерновыми и зернобобовыми культурами несколько тысяч гектаров.