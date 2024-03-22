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Курс юаня рекордно обвалився — що сталося з китайською валютою

22 березня 2024 10:57
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Китайський юань упав до чотиримісячного мінімуму
Банкноти юаню. Фото: scmp.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Китайський юань впав до свого чотиримісячного мінімуму щодо долара у п'ятницю, 22 березня. Щоб стабілізувати курс юаня, довелося навіть втрутитись державним банкам.

Про це повідомляють Reuters.

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На спотовому ринку юань досяг найнижчого рівня з 17 листопада 2023 року, сягнувши позначки у 7,24 юаня за долар. Це призвело до того, що державним банкам довелося втрутитись та придбати юані за долари для стабілізації валюти.

Чому падає курс юаня

За останні три місяці курс юаня знизився більш ніж на 2%. Це відбулося через зростання тиску на ринок від очікувань подальшого пом'якшення грошово-кредитної політики місцевого Центрального банку. Однак регулятор відкладає це рішення через побоювання відтоку капіталу.

За словами провідного економіста з азійських ринків швейцарського банку UBP Карлоса Казанови, на курс юаня тисне зростання долара та різке падіння єни та інших азійських валют після припинення Банком Японії політики негативних процентних ставок.

"Ринок, схоже, вирішив, що азійські валюти мають ще більше знецінитися до долара США, доки не настане день зниження процентних ставок ФРС", — додав експерт.

Перед відкриттям ринку Народний банк Китаю встановив середній курс, в рамках якого юань може торгуватися в 2-відсотковому діапазоні, на рівні 7,1004 за долар, що на 62 пункти нижче за попередній рівень — 7,0942.

Трейдери додають, що протягом кількох місяців Центральний банк Китаю встановлював курс на вищих рівнях, ніж очікував ринок. Середній курс у п'ятницю, 22 березня, — 1143 пункти. Він перевищив прогноз Reuters на рівні 7,2147, що є найбільшою відмінністю з листопада.

Офшорний юань також продовжував слабшати, сягнувши більш як чотиримісячного мінімуму в 7,2525. Трейдери пояснили раптове послаблення юаня зростанням очікувань пом'якшення кредитно-грошової політики після того, як високопосадовці Народного банку Китаю натякнули на можливе подальше зниження банківських резервних вимог. Заступник голови банку заявив, що Китай має можливості для подальшого зниження резервних вимог банків, окрім інших інструментів політики.

За словами аналітика з французького фінансового конгломерата BNP Paribas Цзю Вана, заява Центрального банку щодо подальшого пом'якшення грошово-кредитної політики змусить юань впасти до мінімумів у районі 7,3.

Несподіване послаблення юаня вплинуло на фондові ринки: базовий Шанхайський фондовий індекс знизився на 1,4%.

"Якщо з'являться сигнали про те, що Китай допустить зниження юаня з 7,2 до 7,3, це, безумовно, ускладнить подальше зміцнення на фондових ринках, оскільки багато інвесторів намагатимуться диверсифікувати свої позиції у долари США", — резюмував Казанова.

Нагадаємо, акції французької компанії Kering, що володіє такими відомими брендами, як Balenciaga та Yves Saint Laurent, зазнали найбільшого падіння за останні 32 роки. Компанія втратила мільярди доларів.

Також ми писали, що Китай закупить рекордний об'єм нафти з РФ. Цьому сприяють великі обсяги нафти сорту Sokol, які рушили до КНР після того, як від них відмовилась Індія через санкційний тиск з боку США.

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