Китайский юань упал до четырехмесячного минимума

Банкноты юаня. Фото: scmp.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Китайский юань упал до своего четырехмесячного минимума по отношению к доллару в пятницу, 22 марта. Чтобы стабилизировать курс юаня, пришлось даже вмешаться государственным банкам.

Об этом сообщают Reuters.

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На спотовом рынке юань достиг самого низкого уровня с 17 ноября 2023 года, достигнув отметки в 7,24 юаня за доллар. Это привело к тому, что государственным банкам пришлось вмешаться и приобрести юани за доллары для стабилизации валюты.

Почему падает курс юаня

За последние три месяца курс юаня снизился более чем на 2%. Это произошло из-за роста давления на рынок от ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики местного Центрального банка. Однако регулятор откладывает это решение из-за опасений оттока капитала.

По словам ведущего экономиста по азиатским рынкам швейцарского банка UBP Карлоса Казановы, на курс юаня оказывают давление рост доллара и резкое падение иены и других азиатских валют после прекращения Банком Японии политики отрицательных процентных ставок.

"Рынок, похоже, решил, что азиатские валюты должны еще больше обесцениться к доллару США, пока не наступит день снижения процентных ставок ФРС", — добавил эксперт.

Перед открытием рынка Народный банк Китая установил средний курс, в рамках которого юань может торговаться в 2-процентном диапазоне, на уровне 7,1004 за доллар, что на 62 пункта ниже предыдущего уровня — 7,0942.

Трейдеры добавляют, что в течение нескольких месяцев Центральный банк Китая устанавливал курс на более высоких уровнях, чем ожидал рынок. Средний курс в пятницу, 22 марта, — 1143 пункта. Он превысил прогноз Reuters на уровне 7,2147, что является самым большим отличием с ноября.

Офшорный юань также продолжал ослабевать, достигнув более чем четырехмесячного минимума в 7,2525. Трейдеры объяснили внезапное ослабление юаня ростом ожиданий смягчения кредитно-денежной политики после того, как высокопоставленные должностные лица Народного банка Китая намекнули на возможное дальнейшее снижение банковских резервных требований. Заместитель председателя банка заявил, что у Китая есть возможности для дальнейшего снижения резервных требований банков, кроме других инструментов политики.

По словам аналитика из французского финансового конгломерата BNP Paribas Цзю Вана, заявление Центрального банка о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики заставит юань упасть до минимумов в районе 7,3.

Неожиданное ослабление юаня повлияло на фондовые рынки: базовый Шанхайский фондовый индекс снизился на 1,4%.

"Если появятся сигналы о том, что Китай допустит снижение юаня с 7,2 до 7,3, это, безусловно, усложнит дальнейшее укрепление на фондовых рынках, поскольку многие инвесторы постараются диверсифицировать свои позиции в доллары США", — резюмировал Казанова.

Напомним, акции французской компании Kering, владеющей такими известными брендами, как Balenciaga и Yves Saint Laurent, подверглись наибольшему падению за последние 32 года. Компания потеряла миллиарды долларов.

Также мы писали, что Китай закупит рекордный объем нефти из РФ. Этому способствуют большие объемы нефти сорта Sokol, которые отправились в КНР после того, как от них отказалась Индия из-за санкционного давления со стороны США.