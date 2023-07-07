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Курс валют на 8 липня: Приват та Райффайзен знизили ціни

7 липня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 8 липня — Приват та Райффайзен знизили ціни
Відділення ПриватБанку. Фото: Новини. LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні на готівковому ринку спостерігаються певні коливання долара та євро. Національний банк України (НБУ) також встановив новий курс валют.

Про це свідчить інформація на сайті Kurs.

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Курс долара на 8 липня

За цими даними, долар у середньому коштує 37,18 гривні. У купівлі — 36,69 грн (+0,009), у продажу — 37,40 (+0,019). Євро коштує у купівлі 40,23 грн (+0,04), у продажу — 41,09 грн (-0,03). Деякі українські банки, зокрема ПриватБанку, опустили курс.

  • ПриватБанк — 36,60 грн (-0,15) — 37,20 грн (-0,05);
  • ТАСкомбанк — 36,80 грн (-0,15) — 37,40 грн (-0,15);
  • Ощадбанк — 36,70 грн — 37,60;
  • Укргазбанк — 36,70 грн — 37,40;
  • Акордбанк — 36,65 грн — 37,40 (-0,05);
  • УкрСиббанк — 36,70 (-0,05) грн — 37,40 (-0,05);
  • Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,50 грн (-0,10);
  • ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах долар та євро підвищилась на кілька копійок. Американська валюта коштує 37,15-37,25 гривні. Євро у купівлі коштує 40,65, у продажу — 40,85.
Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,92 (+0,12 коп.) та 40,32 грн (+0,03 коп.) — у продажу.
 
Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, Національний банк констатує найнижчий за останній рік середній курс готівкового долара. Порівняно з курсом станом на кінець 2022 року, американська валюта знизилась у вартості на 7,3%.

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