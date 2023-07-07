Курс валют на 8 июля — Приват и Райффайзен снизили цены

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини. LIVE

В Украине на наличном рынке наблюдаются определенные колебания доллара и евро. Национальный банк Украины также установил новый курс валют.

Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.

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По этим данным, доллар в среднем стоит 37,18 грн. В покупке — 36,69 грн (+0,009), в продаже — 37,40 (+0,019). Евро стоит в покупке 40,23 грн (+0,04), в продаже — 41,09 грн (-0,03). Некоторые украинские банки, в частности, ПриватБанка, опустили курс.

ПриватБанк — 36,60 грн (-0,15) — 37,20 грн (-0,05);

ТАСкомбанк — 36,80 грн (-0,15) — 37,40 грн (-0,15);

Ощадбанк — 36,70 грн — 37,60;

Укргазбанк — 36,70 грн — 37,40;

Аккордбанк — 36,65 грн — 37,40 (-0,05);

УкрСиббанк — 36,70 (-0,05) грн — 37,40 (-0,05);

Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,50 грн (-0,10);

ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обменниках

В обменных пунктах доллар и евро повысились на несколько копеек. Американская валюта стоит 37,15–37,25 гривны. Евро в покупке стоит 40,65, в продаже — 40,85.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,92 (+0,12 коп.) и 40,32 грн (+0,03 коп.) — в продаже.



Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

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Напомним, Национальный банк констатирует самый низкий за последний год средний курс наличного доллара. По сравнению с курсом по состоянию на конец 2022 года американская валюта снизилась в стоимости на 7,3%.