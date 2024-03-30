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Курс валют у квітні — що буде з доларом в Україні наступного місяця

30 березня 2024 11:10
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Курс долара у квітні — що буде з ринком валют в Україні
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Отримання Україною у березні траншів від ЄС, МВФ та Світового банку вплине на валютний ринок. Проте сплески курсів будуть мати тимчасовий характер, адже загальний тренд підтримуватиме стабільність.

Про те, що буде з курсом долара та євро у квітні, розповів начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий в коментарі РБК-Україна.

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"Після розв’язання нагальних проблем, пов’язаних з отриманням макрофінансової допомоги, можна сказати, що джерело потенційної напруги на валютному ринку майже зникло", — сказав експерт.

За його висловлюванням, стратегічне макроекономічне планування передбачає покриття значної частини видатків державного бюджету, що сприяє розвитку економіки країни  в надскладних воєнних умовах.

Крім того, такий підхід сприяє зменшенню соціальної напруги, яка виникає внаслідок страхів щодо стабільності гривні та ситуації на валютному ринку загалом.

"Саме завдяки отримуваним траншам макрофіну регулятор поводитиметься на ринку вільніше, а відтак слід очікувати наступні кроки до лібералізації валютного ринку. Варто також сказати, що у квітні можна очікувати продовження тенденції до об’єднання валютних курсів: саме наприкінці березня коридори курсів міжбанку і готівкового ринку стали майже однаковими. Така тактика Нацбанку збігається із задекларованим вектором на зменшення міжкурсової різниці", — зазначив Лєсовий.

Вплив Нацбанку

За словами банкіра, серед інших факторів, які впливатимуть на валютний ринок у квітні, треба звернути увагу на стратегію Національного банку України, спрямовану на поступову лібералізацію ринку і корекцію попиту і пропозиції за допомогою валютних інтервенцій. В залежності від рівня попиту обсяг інтервенцій може зростати або зменшуватись для забезпечення балансу між попитом і пропозицією. Таким чином, НБУ матиме більшу свободу дій, а обсяги валютних вливань будуть залежати від попиту.

Лєсовий зазначив, що готівковий ринок і надалі буде орієнтуватися на показники міжбанку з додаванням незначної комісії, як це було з початку року. Проте головним фактором стане рівень попиту на готівку: чим він вищий, тим вищим буде курс продажу готівки.

Яким буде курс у квітні

За словами експерта, ситуація на валютному ринку майже нічим не відрізнятиметься від березня, та прогнозує наступний курс:

  • 39-40 грн/долар та 42-43,5 грн/євро (міжбанк);
  • 39-40 грн/долар та 41-43,5 грн/євро (готівковий ринок).

"Квітень також можна вважати стабілізаційним місяцем для ринку валют, адже основні загрози, що могли б негативно позначитися на ринку, майже нівельовані. Рівень попиту на готівковому ринку почасти залежатиме від суспільних настроїв, однак проблем з нестачею валюти немає, тому будь-які можливі сплески матимуть тимчасовий характер", — резюмував Лєсовий.

Курс валют 1 квітня

За інформацією Нацбанку, офіційні курси іноземних валют на 1 квітня встановлено на такому рівні:

  • долар — 38,99 грн (-0,23);
  • євро — 42,16 грн (-0,28);
  • злотий — 9,77 83 грн (-0,06).

Що ще треба знати

Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) можуть відмовитися від американської валюти як основної валюти курсової прив’язки. Це може статися у разі подальшого зростання ролі євровалюти у розрахунках в країні.

Ми також писали, що Нацбанк пояснив деталі запровадження нових вимог до операцій з переказу коштів готівкою. Регулятор спростував інформацію про можливу заборону на перекази.

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