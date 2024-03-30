Курс доллара в апреле — что будет с рынком валют в Украине

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Получение Украиной в марте траншей от ЕС, МВФ и Всемирного банка повлияет на валютный рынок. Однако всплески курсов будут носить временный характер, ведь общий тренд будет поддерживать стабильность.

О том, что будет с курсом доллара и евро в апреле, рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лисовой в комментарии РБК-Украина.

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"После решения неотложных проблем, связанных с получением макрофинансовой помощи, можно сказать, что источник потенциального напряжения на валютном рынке почти исчез", — сказал эксперт.

По его словам, стратегическое макроэкономическое планирование предполагает покрытие значительной части расходов государственного бюджета, что способствует развитию экономики страны в сверхсложных военных условиях.

Кроме того, такой подход способствует уменьшению социального напряжения, возникающего вследствие страхов по поводу стабильности гривни и ситуации на валютном рынке в целом.

"Именно благодаря получаемым траншам макрофина регулятор будет вести себя на рынке свободнее, а следовательно, следует ожидать следующие шаги к либерализации валютного рынка. Следует также сказать, что в апреле можно ожидать продолжения тенденции к объединению валютных курсов: именно в конце марта коридоры курсов межбанка и наличного рынка стали почти одинаковыми. Такая тактика Нацбанка совпадает с задекларированным вектором на уменьшение межкурсовой разницы", — отметил Лисовой.

Влияние Нацбанка

По словам банкира, среди других факторов, которые будут влиять на валютный рынок в апреле, следует обратить внимание на стратегию Национального банка Украины, направленную на постепенную либерализацию рынка и коррекцию спроса и предложения с помощью валютных интервенций. В зависимости от уровня спроса, объем интервенций может возрастать или уменьшаться для обеспечения баланса между спросом и предложением. Таким образом, у НБУ будет большая свобода действий, а объемы валютных вливаний будут зависеть от спроса.

Лисовой отметил, что наличный рынок и дальше будет ориентироваться на показатели межбанка с добавлением незначительной комиссии, как это было с начала года. Однако главным фактором станет уровень спроса на наличные: чем он выше, тем выше будет курс продажи наличных.

Каким будет курс в апреле

По словам эксперта, ситуация на валютном рынке почти ничем не будет отличаться с марта, и прогнозирует следующий курс:

39-40 грн/доллар и 42-43,5 грн/евро (межбанк);

39-40 грн/доллар и 41-43,5 грн/евро (наличный рынок).

"Апрель также можно считать стабилизационным месяцем для рынка валют, ведь основные угрозы, которые могли бы отрицательно сказаться на рынке, почти нивелированы. Уровень спроса на наличном рынке будет отчасти зависеть от общественных настроений, однако проблем с нехваткой валюты нет, поэтому любые возможные всплески будут носить временный характер", — резюмировал Лисовой.

Курс валют 1 апреля

По информации Нацбанка, официальные курсы иностранных валют на 1 апреля установлены на таком уровне:

доллар — 38,99 грн (-0,23);

евро — 42,16 грн (-0,28);

злотый — 9,77 83 грн (-0,06).

Что еще нужно знать

Напомним, в Национальном банке Украины могут отказаться от американской валюты как основной валюты курсовой привязки. Это может произойти при дальнейшем росте роли евровалюты в расчетах в стране.

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