Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Нацбанк може відмовитися від доларової прив’язки до курсу гривні arrow

Нацбанк може відмовитися від доларової прив’язки до курсу гривні

27 березня 2024 09:06
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нацбанк може відмовитися від доларової залежності курсу гривні
Американська валюта у руках. Фото: Unsplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національному банку України (НБУ) можуть відмовитися від американської валюти як основної валюти курсової прив’язки. Це може статися у разі подальшого зростання ролі євровалюти у розрахунках в країні.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Читайте також:

Відмова від прив’язки курсу гривні до долара

Як зазначається, наприкінці лютого Рада оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків вперше здійснила перший періодичний огляд індикаторів валютного ринку (офіційного курсу нацвалюти до іноземних валют, облікової вартості банківських металів, довідкового значення курсу гривні до долара).

Хоч валютна структура угод на українському валютному ринку підтверджує статус долара як ключової курсоутворюючої валюти, однак у сегменті операцій фінустанов з клієнтами кількість угод в євро ще до війни мала зростаючу тенденцію. Так, частка угод в євровалюті за операціями з придбання безготівкової валюти клієнтами наблизилася до 50%.

"Продовження цієї тенденції з урахуванням євроінтеграційних прагнень України може вже в недалекому майбутньому актуалізувати питання доцільності переходу з долара до євро як основної валюти курсової прив’язки", — наголосили в Нацбанку.

Також дійшли таких висновків для подальших дій:

  • хоч зараз індикатори валютного ринку країни та методологія розрахунку відповідають умовам та потребам ринку, проте варто доповнити розрахунком довідкового значення курсу нацвалюти до євро;
  • є доцільність у переході до єдиного (щоденного) переліку валют з метою встановлення офіційного курсу нацвалюти.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Нацбанк пояснив деталі запровадження нових вимог до операцій з переказу коштів готівкою. Регулятор спростував інформацію про можливу заборону на перекази.

Також в НБУ оновили правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці. Згідно з рішенням, доступ до таємниці надалі буде обмеженим.

НБУ
курс валют
курс гривні
гривня
долар
євро

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом