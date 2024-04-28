Яким буде курс долара у травні — прогноз експерта

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзєв

У травні валютний ринок України буде під впливом різноманітних факторів. Проте загальна стратегічна ситуація залишатиметься стабільною: ймовірно, що на ринку не відбудеться раптових або неочікуваних змін, які були б неконтрольованими або непередбачуваними.

Про курс валют у травні та ситуацію на ринку в цілому розповів начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий у коментарі РБК-Україна.

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За його словами, на валютний ринок України у травні буде впливати декілька факторів.

Стратегія НБУ з регулювання валютного ринку

"Режим "керованої гнучкості" продовжить діяти та відповідно функціонуватиме "система" валютних змін: вони будуть несуттєвими, але подекуди різноспрямованими. Крім того, як це було й у квітні, тижневі відхилення від понеділкового курсу не перевищать 2% (до 0,8 грн) при допустимих 5%", — сказав експерт.

Банкір також прогнозує, що тенденція до поступової лібералізації ринку продовжиться: регулятор може зменшити свій вплив на курсоутворення на міжбанку. Водночас готівковий ринок буде формувати власну курсову політику переважно з огляду на курсові зміни на міжбанку, пояснив експерт. Регулятор також матиме більше варіантів чи поведінкових моделей для втручання на міжбанк, залежно від попиту, то збільшуючи, то зменшуючи обсяги валютних інтервенцій.

Обсяг макрофінансової допомоги

Лєсовий нагадав, що за підрахунками бюджету, Україні у 2024 році знадобиться 37 мільярдів доларів зовнішніх коштів для покриття бюджетних витрат. За ухваленим пакетом допомоги від США на майже 61 мільярд доларів, українській економіці має "перепасти" понад 9 мільярдів доларів.

"Тобто на даний час очікуваний обсяг макрофіну збігається із закладеним у бюджет, а це близько 3 млрд доларів на місяць", — констатував він.

Фактор свята

Експерт пояснив, що зазвичай на великі свята на валютному ринку можна спостерігати певні зміни.

"Цьогоріч Великдень не стане винятком: очікується, що кількість операцій у святковий тиждень може збільшитися на 10-15%, головним чином внаслідок більшого обсягу продажу валюти громадянами для здійснення необхідних закупів на свята. Ми не виключаємо, що у першу декаду травня курсові показники можуть дещо знизитися — в межах 2% (до 0,8 грн). Однак це буде тимчасовим явищем: після свята валютний ринок добере те, що об’єктивно втратить", — прогнозує банкір.

Воєнні фактори

Він також нагадав про воєнні фактори, а саме — перебіг бойових дій, опір ракетним та ворожим обстрілам, обсяг воєнно-технічної допомоги від партнерів тощо).

"Розуміємо, що вони прямо впливають на суспільні настрої, що своєю чергою може відображатися на курсових змінах", — додав Лєсовий.

Прогноз курсу валют на травень

Основні показники ринку, за прогнозом експерта, будуть такими:

Валютні коридори: на міжбанку 39-41 грн/долар та 41-43 грн/євро, на готівковому ринку 39-41 грн/долар та 41-43,5 грн/євро.

на міжбанку 39-41 грн/долар та 41-43 грн/євро, на готівковому ринку 39-41 грн/долар та 41-43,5 грн/євро. Щоденні курсові зміни: на міжбанку до 0,2-0,3 грн, в комерційних банках до 0,3-0,5 грн, в обмінних пунктах до 0,5 грн.

на міжбанку до 0,2-0,3 грн, в комерційних банках до 0,3-0,5 грн, в обмінних пунктах до 0,5 грн. Різниця між курсами купівлі та продажу: на міжбанку до 0,05 грн за долар, до 0,1 грн за євро, у комерційних банках до 0,5-0,6 грн на долар, до 0,8-1 грн на євро, в обмінних пунктах до 0,6-1 грн на долар, до 1-1,3 грн на євро.

"Таким чином, за винятком Великоднього тижня, ситуація на валютному ринку не виб’ється за систему валютних змін (це і щоденні зміни, крок таких змін, напрямки змін тощо). Не виключено, що в травні триватиме процес повільної девальвації, однак в моменті вона буде малопомітною і не спричинить різкого зростання попиту на валюту. Звісно, ми не можемо передбачити, наскільки, наприклад, потужно впливатиме воєнний чинник, однак у регулятора достатньо можливостей і інструментів, щоб зберегти на ринку відносний баланс між попитом і пропозицією", — констатував Лєсовий.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) змінив норми, що регулюють механізм надання дозволів на здійснення валютних операцій у разі надходження клопотань від Кабінету міністрів. Такий крок ухвалено у рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

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