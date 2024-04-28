Каким будет курс доллара в мае — прогноз эксперта

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзев

В мае валютный рынок Украины будет под влиянием разных факторов. Однако общая стратегическая ситуация будет оставаться стабильной: вероятно, что на рынке не произойдет внезапных или неожиданных изменений, которые были бы неконтролируемыми или непредсказуемыми.

О курсе валют в мае и ситуации на рынке в целом рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовый в комментарии РБК-Украина.

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По его словам, на валютный рынок Украины в мае будут влиять несколько факторов.

Стратегия НБУ по регулированию валютного рынка

"Режим "управляемой гибкости" продолжит действовать и соответственно будет функционировать "система" валютных изменений: они будут несущественными, но разнонаправленными. Кроме того, как это было и в апреле, недельные отклонения от понедельничного курса не превысят 2% (до 0,8 грн ) при допустимых 5%", — сказал эксперт.

Банкир также прогнозирует, что тенденция к постепенной либерализации рынка продолжится: регулятор может снизить свое влияние на курсообразование на межбанке. В то же время, наличный рынок будет формировать собственную курсовую политику преимущественно с учетом курсовых изменений на межбанке, пояснил эксперт. Регулятор также будет иметь больше вариантов или поведенческих моделей для вмешательства в межбанк, в зависимости от спроса, то увеличивая, то уменьшая объемы валютных интервенций.

Объем макрофинансовой помощи

Лесовый напомнил, что по подсчетам бюджета Украине в 2024 году понадобится 37 миллиардов долларов внешних средств для покрытия бюджетных расходов. По принятому пакету помощи от США на почти 61 миллиард долларов, украинской экономике должно "перепасть" более 9 миллиардов долларов.

"То есть в настоящее время ожидаемый объем макрофина совпадает с заложенным в бюджет, а это около 3 млрд долларов в месяц", — констатировал он.

Фактор праздника

Эксперт пояснил, что обычно по большим праздникам на валютном рынке можно наблюдать определенные изменения.

"В этом году Пасха не станет исключением: ожидается, что количество сделок в праздничную неделю может увеличиться на 10-15%, главным образом вследствие большего объема продаж валюты гражданами для осуществления необходимых закупок по праздникам. Мы не исключаем, что в первую декаду мая курсовые показатели могут несколько снизиться – в пределах 2% (до 0,8 грн). Однако это будет временным явлением: после праздника валютный рынок доберет то, что объективно потеряет", — прогнозирует банкир.

Военные факторы

Он также напомнил о военных факторах, а именно — ходе боевых действий, сопротивлении ракетным и вражеским обстрелам, объеме военно-технической помощи от партнеров и т.д.).

"Понимаем, что они напрямую влияют на общественные настроения, что в свою очередь может отражаться на курсовых изменениях", — добавил Лесовый.

Прогноз курса валют на май

Основные показатели рынка, по прогнозу эксперта, будут следующими:

Валютные коридоры: на межбанке 39-41 грн/доллар и 41-43 грн/евро, на наличном рынке 39-41 грн/доллар и 41-43,5 грн/евро.

на межбанке 39-41 грн/доллар и 41-43 грн/евро, на наличном рынке 39-41 грн/доллар и 41-43,5 грн/евро. Ежедневные курсовые изменения: на межбанке до 0,2-0,3 грн., в коммерческих банках до 0,3-0,5 грн., в обменных пунктах до 0,5 грн.

на межбанке до 0,2-0,3 грн., в коммерческих банках до 0,3-0,5 грн., в обменных пунктах до 0,5 грн. Разница между курсами купли и продажи: на межбанке до 0,05 грн за доллар, до 0,1 грн за евро, в коммерческих банках до 0,5-0,6 грн за доллар, до 0,8-1 грн за евро, в обменных пунктах до 0,6–1 грн на доллар, до 1–1,3 грн на евро.

"Таким образом, за исключением Пасхальной недели, ситуация на валютном рынке не выбьется за систему валютных изменений (это и ежедневные изменения, шаг таких изменений, направления изменений и т.п.). Не исключено, что в мае продлится процесс медленной девальвации, однако в моменте оно будет малозаметным и не повлечет за собой резкого роста спроса на валюту. Конечно, мы не можем предположить, насколько, к примеру, будет сильно влиять военный фактор, однако у регулятора достаточно возможностей и инструментов, чтобы сохранить на рынке относительный баланс между спросом и предложением", — констатировал Лесовый.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) изменил нормы, регулирующие механизм предоставления разрешений на осуществление валютных операций при поступлении ходатайств от Кабинета министров. Такой шаг принял в рамках Меморандума по экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом (МВФ).

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