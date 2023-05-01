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Курс валют в Україні 1 травня: скільки коштують долар та євро

1 травня 2023 07:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 1 травня
Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У понеділок, 1 травня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро незначно подешевшав, долар, як і раніше, залишається незмінним.

Про це свідчать дані Центробанку.

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Курс НБУ

За цими даними, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,23 (-3 коп.) та 40,62 грн (-4 коп.) у продажу.
    
Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах у середньому американську валюту купують за 37,75, а продають за 37,85 грн, курс на кілька копійок подешевшав. Євро купують за 41,42, а продають за 41,57 грн. Курс теж незначно знизився.

Курс долара в банках

ПриватБанк — 37,22 грн — 37,72 грн;
Ощадбанк —  37,45 грн (+5 коп.) — 38,60 (-5 коп.);
Укрексімбанк — 37,50 грн (+10 коп.) — 37,99 грн (+9 коп.);
"Райффайзен" — 37,40 грн (+20 коп.) — 38,10 грн (+30 коп.);
ПУМБ — 37,50 грн — 38,25 грн.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) з 21 квітня пом’якшив обмеження на готівковому ринку. Усі банки зможуть продавати населенню більше готівкової валюти.

Також ми писали, що днями Національний банк констатував рекордне падіння курсу американської валюти. У березні цього року на валютному ринку середній курс готівкового долара у продажу втратив 3,4%, опустившись до позначки 38,55 гривні — мінімуму з літа 2022 року.

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