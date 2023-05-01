Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро 1 мая

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 1 мая, Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Евро незначительно подешевел, доллар по-прежнему остается неизменным.

Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

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Курс НБУ

По этим данным, регулятор установил официальный курс европейской валюты по покупке на уровне 40,23 (-3 коп.) и 40,62 грн (-4 коп.) в продаже.



Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах в среднем американскую валюту покупают за 37,75, а продают за 37,85 грн, курс на несколько копеек подешевел. Евро покупают за 41,42, а продают за 41,57 грн. Курс тоже незначительно снизился.

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 37,22 грн — 37,72 грн;

Ощадбанк — 37,45 грн (+5 коп.) — 38,60 (-5 коп.);

Укрэксимбанк — 37,50 грн (+10 коп.) — 37,99 грн (+9 коп.);

"Райффайзен" — 37,40 грн (+20 коп.) — 38,10 грн (+30 коп.);

ПУМБ — 37,50 грн — 38,25 грн.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) с 21 апреля смягчил ограничения на наличном рынке. Все банки могут продавать населению больше наличной валюты.

Также мы писали, что на днях Национальный банк отметил рекордное падение курса американской валюты. В марте этого года на валютном рынке средний курс наличного доллара в продаже потерял 3,4%, опустившись до отметки 38,55 гривны — минимума с лета 2022 года.