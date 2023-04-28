Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро 28 квітня

Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 28 квітня, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Євро де втратив у вартості, долар, як і раніше, залишається незмінним.

Про це свідчать дані НБУ.

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Курс НБУ

За цією інформацією, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,26 (-27 коп.) та 40,66 грн (-28 коп.) у продажу.



Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

У п'ятницю в обмінних пунктах у середньому американську валюту купують за 37,75, а продають за 37,89 грн, курс на кілька копійок підвищився. Євро також трохи подорожчав — купують за 41,45, а продають за 41,60 грн.

Курс долара в банках

ПриватБанк — 37,22 грн (+2 коп.) — 37,72 грн (+2 коп.);

Ощадбанк — 37,40 грн — 38,65;

Укрексімбанк — 37,40 грн (-15 коп.) — 37,90 грн (-15 коп.);

"Райффайзен" — 37,20 грн (+10 коп.) — 37,80 грн;

ПУМБ — 37,50 грн (-25 коп.) — 38,25 грн (-25 коп.).

Нагадаємо, за словами фінансиста Андрія Шевчишина, зараз валютний курс цілеспрямовано рухається до позначки у 39 гривень. Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує середній курс долара цього року на рівні 40,7 гривні, тому саме такий рівень є орієнтовним для 2023 року.

Також ми писали, що в Україні громадяни на тлі війні продовжують зберігати кошти на банківських рахунках. Загальна сума вкладів у березні зросла на 6,6 млрд гривень, свідчать дані Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).